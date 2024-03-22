«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с пятницы на субботу, 23 марта. Встреча пройдет на арене «Кэпитал-Уан Арене» в Вашинтоне, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Торонто» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте», например, здесь или здесь. Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

Последний очный матч соперники провели 6 января 2024 года. Тогда игра прошла также в Вашингтоне и завершилась победой «Каролины» со счетом 6:2.

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