«Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 7 января. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» набрали 42 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Кингз» с 46 баллами располагаются на 6-й строчке в Западной конференции.

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