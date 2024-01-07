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Сегодня, 16:00

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: время начала и смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 7 января. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» набрали 42 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Кингз» с 46 баллами располагаются на 6-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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