«Вашингтон» может переехать на новую арену в 2028 году

Законодательные власти штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены для клубов НХЛ, НБА и женской НБА — «Кэпиталз», «Уизардс» и «Мистикс», сообщает 7News.

Она будет построена в городе Александрия, в 15 километрах от действующего домашнего стадиона клубов Capital One Arena.

Помимо арены, новый проект включает в себя концертный зал вместимостью 3000 человек, отель и штаб-квартиру Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежит нынешний стадион в Вашингтоне.

Проекту еще предстоит пройти одобрение властей Александрии. В случае положительного решения строительство может начаться в 2025 году и завершиться в 2028-м. Тогда же может состояться переезд команд.

В июне о потенциальном переезде клубов в другой штат сообщал The Washington Post.

«Кэпиталз» и «Уизардс» выступают на Capital One Arena с 1997 года, клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс» — с 1998 года.