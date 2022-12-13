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Сегодня, 11:35

«Вашингтон» не начнет перестройку команды до завершения карьеры Овечкина

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что команда не начнет перестройку, пока нападающий Александр Овечкин гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я не буду делать то, что делал в прошлый раз, и обменивать всех. Уверен, что будет приток молодых игроков, но мы не собираемся перестраивать команду. Для меня это похоже на то, что ты смотришь игрокам, тренерам и болельщикам в глаза и говоришь, что мы будем играть очень и очень плохо. И если мы были бы такими плохими, Алекс не планировал бы бить рекорд», — цитирует Леонсиса ESPN.

Овечкин забил 797 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Горди Хоу пока идет вторым с 801 шайбой, у рекордсмена Уэйна Гретцки - 894.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Тед Леонсис
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