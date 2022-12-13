Каменский — о Малкине: «Женя — легенда «Питтсбурга»

Обладатель Кубка Стэнли, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новость о том, что Евгений Малкин обошел Яромира Ягра по количеству победных шайб за «Питтсбург».

«Женя — легенда «Питтсбурга». Не только легенда команды, но и ведущий игрок НХЛ. Лидер. Легендарный игрок, который войдет в историю лиги и всего хоккея. Хочу его поздравить и поддержать. Пусть двигается дальше», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил победный гол в матче против «Далласа» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Этот гол стал для россиянина 79-м победным в составе «Пингвинз». Малкин обошел чеха Яромира Ягра (78) по их количеству за историю клуба. Рекорд по победным шайбам в истории «Питтсбурга» принадлежит Сидни Кросби (83).