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Сегодня, 21:30

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в матче НХЛ 14 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь с 13 на 14 апреля «Вашингтон» дома примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 00.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния НХЛ между «Кэпиталз» и «Лайтнинг».

«Вашингтон» с 85 набранными баллами после 79 матчей находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» — шестая с 96 очками после 79 встреч на Востоке.

В текущем сезоне российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 76 матчей и набрал 64 (30+34) очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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