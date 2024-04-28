Василевский обошел Гашека и установил рекорд для европейских вратарей по победам в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вышел на первое место среди европейских вратарей по числу побед в плей-офф НХЛ.

28 апреля «Тампа» обыграла «Флориду» (6:3) в четвертом матче и сократила отставание в серии (1-3) первого раунда плей-офф.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала 66-й в плей-офф за время выступления в НХЛ. Он обошел Доминика Гашека (65 побед) и стал новым рекордсменом среди европейских вратарей. Среди всех голкиперов Василевский занимает 12-ю позицию.

Пятый матч серии между «Тампой» и «Флоридой» пройдет 30 апреля.