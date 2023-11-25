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НХЛ

Сегодня, 10:20

Василевский — о 8:2 с «Каролиной»: «Не может быть более идеального варианта для первой игры»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).

«Ребята играли просто невероятно. Множество блок-шотов, отличная игра у ворот. Просто замечательно. Не может быть более идеального варианта для первой игры. Тело пока еще очень тяжело себя чувствует. Очевидно, что играть намного сложнее, чем тренироваться, но первый матч уже закончен, идем дальше», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и пропустил два месяца в НХЛ. Матч с «Каролиной» стал первым в этом сезоне.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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