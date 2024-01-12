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НХЛ

Сегодня, 08:20

Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

29-летний россиянин сделал передачу на Даррена Рэддиша, который забил победный гол. Таким образом, на счету Василевского 19 очков в НХЛ — он стал самым результативным вратарем среди россиян за всю историю лиги. Он обошел Николая Хабибулина, на счету которого 18 баллов.

В текущем сезоне Василевский провел 20 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 89,6 процента бросков при коэффициенте надежности 3,0.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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