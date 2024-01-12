Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

29-летний россиянин сделал передачу на Даррена Рэддиша, который забил победный гол. Таким образом, на счету Василевского 19 очков в НХЛ — он стал самым результативным вратарем среди россиян за всю историю лиги. Он обошел Николая Хабибулина, на счету которого 18 баллов.

В текущем сезоне Василевский провел 20 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 89,6 процента бросков при коэффициенте надежности 3,0.