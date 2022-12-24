Вайсфельд заявил, что без травм Овечкин побъет рекорд Гретцки

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Сколько времени потребуется Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки? Нет-нет. Это гадание на кофейной гуще. Никто не знает, как будет складываться ситуация. Самое главное — чтобы травм не было. Если ничего такого не случится, то рано или поздно он побьёт этот рекорд», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Сегодня, 24 декабря форвард сделал дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего россиянина 802 гола в НХЛ, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).