Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:42

Вайсфельд заявил, что без травм Овечкин побъет рекорд Гретцки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Сколько времени потребуется Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки? Нет-нет. Это гадание на кофейной гуще. Никто не знает, как будет складываться ситуация. Самое главное — чтобы травм не было. Если ничего такого не случится, то рано или поздно он побьёт этот рекорд», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Сегодня, 24 декабря форвард сделал дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего россиянина 802 гола в НХЛ, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10525664-vajsfeld-nazval-uslovie-pri-kotorom-ovechkin-pobet-rekord-gretcki.html
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Леонид Вайсфельд
Уэйн Гретцки
1
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Американский журналист рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

«Виннипег» пожелали удачи Овечкину в гонке снайперов: «Надеемся, что нам больше не забьют»