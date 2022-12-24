«Виннипег» пожелали удачи Овечкину в гонке снайперов: «Надеемся, что нам больше не забьют»

Хоккейный клуб «Виннипег» пожелали удачи российскому нападающему Александру Овечкину в гонке снайперов.

«Поздравляем Александра Овечкина и «Вашингтон» с историческим вечером. Удачи в погоне за 894-м голом и надеемся, что нам больше не забьют», — говорится соцсети команды.

Твиттер ХК «Виннипег». Фото Соцсети

В ночь с 23 на 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у Овечкина 802 гола в лиге, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).