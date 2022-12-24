Американский журналист рассказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир предположил, в каком сезоне нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

«Второе место обеспечено, теперь приступаем к главному — погоне за Гретцки. Овечкину нужно 92 гола, чтобы догнать Великого, и 93, чтобы обойти его и сокрушить рекорд, к которому, как думали многие, нельзя будет подобраться, не то что побить. В нынешнем графике Овечкин может догнать Гретцки в сезоне-2024/2025», — приводит слова журналиста The Athletic.

24 декабря 37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.