Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сократить отставание в серии

«Даллас» на выезде обыграл «Вегас» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Уайатт Джонстон, который также отличился в основное время. Еще один гол на счету Миро Хейсканена. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

За хозяев отличились Брейден Макнэбб и Джек Айкел.

«Даллас» одержал первую победу и сократил отставание в серии (1-2). Следующий матч противостояния пройдет 30 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Вегас» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джонстон — 1 (Робертсон, Хейсканен), 11:11 — 0:1. Хейсканен — 1 (Сегин, Дадонов), 25:25 — 0:2. Макнэбб — 2 (Стивенсон), 30:40 — 1:2. Айкел — 2 (мен., Макнэбб), 33:50 — 2:2. Джонстон — 2 (Робертсон, Сутер), 76:23 — 2:3.

Вратари: Томпсон — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (7+10+10+7) — 46 (18+15+5+8).

Наши: Барбашев (21.39/1/0) — Дадонов (16.20/1/+1).

28 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18536 зрителей.

Счет в серии: 2-1