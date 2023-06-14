9:3! «Вегас» разгромил «Флориду» и впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

«Вегас» переиграл «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 9:3. «Голден Найтс» выиграли серию — 4-1.

В состав победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Иван Барбашев. Таким образом, он отметился 7-ю голами в плей-офф.

Ворота «Пантерз» защищал россиянин Сергей Бобровский. Он отразил 22 из 30 бросков по своим воротам.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».

НХЛ

Плей-офф

Финал

Пятый матч

«Вегас» — «Флорида» — 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)

Голы: Стоун — 9 (мен.), 11:52 — 1:0. Хэг — 2 (Айкел, Маршессо), 13:41 — 2:0. Экблад — 2 (Казинс), 22:15 — 2:1. Мартинес — 2 (Айкел, Пьетранджело), 30:28 — 3:1. Смит — 4 (Карлссон, Теодор), 32:13 — 4:1. Стоун — 10 (Хауден, Стивенсон), 37:15 — 5:1. Амадио — 5 (Смит), 39:58 — 6:1. Барбашев — 7 (Айкел, Теодор), 48:22 — 7:1. Райнхарт — 8 (Беннетт, Монтур), 48:47 — 7:2. Беннетт — 5 (Форслинг, Райнхарт), 51:39 — 7:3. Стоун — 11 (п.в.), 54:06 — 8:3. Руа — 3 (Теодор, Макнэбб), 58:58 — 9:3.

Вратари: Хилл — Бобровский (53:17 — 54:06)

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (11+14+6) — 33 (8+6+19).

Наши: Барбашев (15.45/2/+1) — Денисенко (5.57/0/-3).

14 июня. Парадайс. T-Mobile Arena. 19058 зрителей.

Счет в серии: 4-1