«Вегас» разгромил «Миннесоту» и вышел в плей-офф, Дорофеев и Хуснутдинов забили по голу

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 7:2.

В составе «Голден Найтс» по 2 (1+1) очка набрали Павел Дорофеев, Джек Айкел и Николя Руа, еще по голу забили Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Уильям Карлссон и Киган Колесар, у Чендлера Стивенсона ассистентский покер. У «Уайлд» отличились Марат Хуснутдинов и Райан Хартман.

После этого матча «Вегас» с 94 очками остался на восьмом месте в Западной конференции и стал последней командой от «Запада», которая вышла в плей-офф. «Миннесота» с 83 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

Голы: Руа — 12 (мен., Айкел), 2:57 — 1:0. Дорофеев — 13 (Теодор, Стивенсон), 6:21 — 2:0. Айкел — 30 (бол., Хэнифин, Стивенсон), 8:35 — 3:0. Хуснутдинов — 1 (бол., Фэйбер, Юханссон), 27:42 — 3:1. Маршессо — 41 (бол., Стивенсон, Хэнифин), 33:12 — 4:1. Гертл — 16 (Уайтклауд, Стивенсон), 42:27 — 5:1. Хартман — 20 (Болди, Бродин), 47:13 — 5:2. Карлссон — 28 (Коттер, Манта), 50:49 — 6:2. Колесар — 8 (Руа, Дорофеев), 53:55 — 7:2.

Вратари: Томпсон — Флери.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (7+5+18) — 27 (11+7+9).

Наши: Барбашев (15.19/2/0), Дорофеев (13.05/2/+2) — Капризов (19.23/5/0), Хуснутдинов (16.47/1/-1).

13 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18415 зрителей.