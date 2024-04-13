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НХЛ

Сегодня, 07:50

«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» — 7:2. «Голден Найтс» вышли в плей-офф.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» по 2 (1+1) очка набрали Павел Дорофеев, Джек Айкел и Николя Руа, еще по голу забили Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Уильям Карлссон и Киган Колесар, у Чендлера Стивенсона ассистентский покер. У «Уайлд» отличились Марат Хуснутдинов и Райан Хартман.

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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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