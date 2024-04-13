«Вегас» последним из Западной конференции обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ

«Вегас» после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:2) обеспечил себе участие в плей-офф.

«Голден Найтс» последними гарантировали себе участие в Кубке Стэнли от Западной конференции. Ранее в плей-офф вышли «Даллас», «Ванкувер», «Виннипег», «Колорадо», «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес».

В плей-офф не смогли выйти «Сент-Луис», «Миннесота», «Сиэтл», «Калгари», «Аризона», «Анахайм», «Чикаго» и «Сан-Хосе».

«Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Плей-офф начнется 21 апреля.