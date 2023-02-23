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Сегодня, 04:26

«Вегас» обменял Уэбера в «Аризону». У него второй самый дорогой контракт в НХЛ

«Вегас» обменял Уэбера в «Аризону»
Евгений Козинов
Корреспондент
Ши Уэбер.
Фото Global Look Press
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«Вегас» обьявил на официальном сайте об обмене защитника Ши Уэбера в «Аризону» на защитника Дайсина Мэйо. Также «Койотс» получили пик 5-го раунда драфта в 2023 году.

В этом сезоне 37-летний Уэбер не играл из-за травм. Он пропускает уже второй сезон НХЛ подряд.

Действующий 14-летний контракт игрока на общую сумму в 110 миллионов долларов истекает в 2026 году. Это второй самый дорогой контракт в рейтинге НХЛ — больше только у российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина — 124 миллиона долларов.

Мэйо в этом сезоне сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 12 (4+8) очков.

Ши Уэбер
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вегас Голден Найтс
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