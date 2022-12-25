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НХЛ

Сегодня, 07:26

«Вегас» вернул Дорофеева в «Хендерсон», «Флорида» отправила Денисенко в «Шарлотт»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вегас» вернул нападающего Павла Дорофеева в фарм-клуб «Хендерсон».

24 декабря 22-летний россиянин принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:4 Б) и не отличился результативными действиями.

«Флорида» в свою очередь отправила российского форварда Григория Денисенко в фарм-клуб «Шарлотт». Денисенко сыграл в шести последних матчах «Пантерз» и сделал одну голевую передачу.

У Дорофеева 3 матча за два сезона в «Вегасе», в которых он не набрал ни одного очка. В нынешнем сезоне он забросил 6 шайб и сделал 6 голевых передач в 21 матче за «Хендерсон» в АХЛ.

На счету 22-летнего Денисенко 11 (3+8) очков в 24 играх за «Шарлотт» в этом сезоне.

Павел Дорофеев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Григорий Денисенко
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