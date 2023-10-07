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Сегодня, 21:18

«Вегас» забрал форварда Денисенко с драфта отказов

Алина Савинова
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Российский нападающий Григорий Денисенко будет выступать за «Вегас», сообщает в своем Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

6 сентября стало известно, что «Флорида» выставила 23-летнего хоккеиста на драфт отказов. В июле команда продлила контракт с россиянином на два года.

Денисенко играл за «Пантерз» с 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Флориду». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Григорий Денисенко
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