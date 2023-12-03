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НХЛ

Сегодня, 01:37

«Виннипег» победил «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Джетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Виннипег» набрал 28 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 14 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бедард — 11 (Курашев), 4:39 — 0:1. Шайфли — 8 (бол., Виларди, Моррисси), 10:43 — 1:1. Бэррон — 4 (Элерс, Демело), 26:23 — 2:1. Перфетти — 9 (Самберг, Чисхолм), 50:06 — 3:1.

Вратари: Хеллибак — Содерблум (58:14 — 58:17, 58:25).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (6+11+11) — 21 (5+6+10).

Наши: — - Зайцев (15.25/0/0).

2 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Чикаго Блэкхокс
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