Сегодня, 01:12
«Даллас» крупно переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
В составе победителей дубль оформил Джейсон Робертсон, а также по шайбе забросили Джо Павелски, Сэм Стил, Джейми Бенн, Томас Харли, Мэйсон Маршмент и Тайлер Сегин. Единственный гол «Лайтнинг» на счету защитника Виктора Хедмана.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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