«Миннесота» на выезде обыграла «Виннипег». Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» переиграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Джетс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. На счету Владислава Наместникова из «Джетс» один ассист.

«Миннесота» набрала 81 очко и идет на 4-м месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 8-й строчке — 75 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Фолиньо — 6 (Сундквист, Миддлтон), 14:14 — 0:1. Годро — 12 (Фолиньо, Сундквист), 27:06 — 0:2. Стэнли — 1 (Наместников, Элерс), 27:36 — 1:2. Хартман — 10 (Капризов, Миддлтон), 28:31 — 1:3. Нидеррайтер — 20 (Шмидт, Коннор), 37:15 — 2:3. Шоу — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:22 — 2:4.

Вратари: Хеллибак (58:31 — 59:22) — Флери.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 48 (15+19+14) — 23 (5+11+7).

Наши: Наместников (17.17/3/0) — Капризов (14.50/0/+1).

9 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13148 зрителей.