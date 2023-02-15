Владелец «Вашингтона» Леонсис обратился с словами поддержки к Овечкину и его родным

Американский бизнесмен и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис выразил поддержку российскому нападающему команды Александру Овечкину и его семье.

14 февраля стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. По информации СМИ, форвард летит в Россию из-за госпитализации отца.

«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши болельщики, организация и группа владельцев выражают Алексу всю нашу поддержку», — написал Леонсис в соцсетях.

В текущем сезоне россиянин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.