Плющев: «Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две голевые передачи.

«Капризов начал сезон в соответствии с тем, как он готов к нему. Дай Бог, чтобы у него и дальше все было хорошо. Если у Капризова продолжится серии, все будут только приветствовать это. Но знаете, хоккей — это игра, сезон длинный. Вчера гол забил — все в восторге. Сегодня не забил — все в трауре. Посмотрим, как будет дальше. Пожелаем Капризову удачи», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В текущем сезоне форвард провел 4 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.