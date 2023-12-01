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Сегодня, 11:11

Вратарь «Питтсбурга» Джарри, забросивший «Тампе», признан первой звездой дня в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Тристан Джарри.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы-Бэй» голкипер отразил 39 бросков из 41, а на последней минуте третьего периода забил в чужие ворота.

Джарри стал 14-м вратарем в истории НХЛ, который забросил шайбу.

Второй звездой дня стал форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар, который сделал хет-трик и одну результативную передачу в игре с «Нэшвиллом» (6:1).

Третья звезда — нападающий «Торонто» Митч Марнер, у которого хет-трик и победный бросок в серии буллитов в матче с «Сиэтлом» (4:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Тристан Джарри
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