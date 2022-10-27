Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:0) российский голкипер отразил 41 бросок. Это была его первая «сухая» игра в этом сезоне и 11-я — в НХЛ.

Второй звездой игрового дня признали нападающего «Эдмонтона» Райана Нюджента-Хопкинса. Канадский форвард отличился победной шайбой в ворота «Сент-Луиса» (3:1).

Третьей звездой игрового дня стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев. На счету россиянина гол+пас в матче против «Анахайма» (4:2).