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Сегодня, 10:08

Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В тройке — Нюджент-Хопкинс и Сергачев

Вратаря «Айлендерс» Сорокина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Руслан Минаев
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:0) российский голкипер отразил 41 бросок. Это была его первая «сухая» игра в этом сезоне и 11-я — в НХЛ.

Второй звездой игрового дня признали нападающего «Эдмонтона» Райана Нюджента-Хопкинса. Канадский форвард отличился победной шайбой в ворота «Сент-Луиса» (3:1).

Третьей звездой игрового дня стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев. На счету россиянина гол+пас в матче против «Анахайма» (4:2).

Илья Сорокин. Шикарный матч русского вратаря: остановил Панарина и привел команду к победе в дерби!
Илья Сорокин
Михаил Сергачев
Райан Ньюджент-Хопкинс
НХЛ
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