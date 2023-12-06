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НХЛ

Сегодня, 20:45

Быков: «Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о своем отношении к НХЛ.

«Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования. Все наши хоккеисты, которые выступают в НХЛ, — лидеры российского хоккея. В мировой масштабе они все хоккеисты с именем, в профессиональном плане — с большими возможностями. Я не слежу за НХЛ, но это моя позиция. Они пользуются нашими игроками, хотя наши игроки в этой системе работают и получают зарплату. В спорте есть понятие солидарность, со стороны НХЛ я не вижу никакой солидарности. Нас везде ограничивают: на чемпионате мира и на Олимпиаде. Я не сторонник того, чтобы пропагандировать их лигу. Они отвернулись от нас, а мы должны везде за них топить? Я никого не призываю этого делать, но моя позиция такая», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в 2025 году лигой планируется проведение турнира с участием сборных Канады, Швеции, Финляндии и США.

Источник: Metaratings.ru
НХЛ
Вячеслав Быков
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