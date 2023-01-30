Якушев считает, что Бобби Халл по своей манере игры подходил советскому хоккею

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что манера игры обладателя Кубка Канады 1976 года, победителя Кубка Стэнли, члена Зала хоккейной славы в Торонто канадца Бобби Халла была схожа с советским хоккеем.
«Мои соболезнования его родным и близким. По своей манере игры он очень подходил нашему советскому хоккею, потому что обладал высочайшей скоростью, играл комбинационно и в то же время очень результативно. Он играл и на партнеров, и выдавал такие пасы, после которых его партнеры забивали. И сам, конечно, много забивал, и в частности — в Суперсерии 1974 года. Скажу, что это великий игрок не только в Канаде, но и во все мировом хоккее», — приводит слова Якушева ТАСС.
Халл скончался 30 января в возрасте 84 лет.
Халл стал лучшим бомбардиром Суперсерии 1974 года между сборными Канады, состоявшей из игроков Всемирной хоккейной ассоциации, и СССР, в восьми матчах он забросил семь шайб и сделал две результативные передачи. Якушев занял в списке самых результативных игроков той серии второе место, забросив пять шайб и отдав три передачи.