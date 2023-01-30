Якушев считает, что Бобби Халл по своей манере игры подходил советскому хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что манера игры обладателя Кубка Канады 1976 года, победителя Кубка Стэнли, члена Зала хоккейной славы в Торонто канадца Бобби Халла была схожа с советским хоккеем.

«Мои соболезнования его родным и близким. По своей манере игры он очень подходил нашему советскому хоккею, потому что обладал высочайшей скоростью, играл комбинационно и в то же время очень результативно. Он играл и на партнеров, и выдавал такие пасы, после которых его партнеры забивали. И сам, конечно, много забивал, и в частности — в Суперсерии 1974 года. Скажу, что это великий игрок не только в Канаде, но и во все мировом хоккее», — приводит слова Якушева ТАСС.

Халл скончался 30 января в возрасте 84 лет.

Халл стал лучшим бомбардиром Суперсерии 1974 года между сборными Канады, состоявшей из игроков Всемирной хоккейной ассоциации, и СССР, в восьми матчах он забросил семь шайб и сделал две результативные передачи. Якушев занял в списке самых результативных игроков той серии второе место, забросив пять шайб и отдав три передачи.