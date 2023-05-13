КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:35

Экс-скаут сборной России Федотов считает, что Бобровский играет ключевую роль в результатах «Флориды»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов поделился мнением об игре вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Я думаю, можно взять десятки интервью у болельщиков, журналистов, специалистов, экспертов хоккея и они почти все в один голос скажут, что сейчас Сергей Бобровский проводит феноменальный плей-офф. Но мне кажется самым показательным будет мнение главного тренера. Никто не знает лучше дел внутри коллектива, чем главный тренер. Поэтому отсылаю к словам главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса, который заявил, что ключевой фактор успеха команды — это Сергей Бобровский. Я очень рад за Сергея, знаю его, как человека очень дружелюбного, скромного, отзывчивого. И, конечно, хочется пожелать ему удачи, потому что-то, что делает «Флорида» в этом плей-офф — это подтверждение того, что хоккей, конечно, командная игра, но роль вратаря громадна», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

«Флорида» впервые за 27 лет вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, где сыграет с «Каролиной». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин девять раз выходил в стартовом составе «Пантерз».

Бобровский является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-skaut-sbornoi-rossii-fedotov-bobrovskii-provodit-fenomenalnyi-plei-off-i-igraet-klyuchevuyu-rol-v-rezultatakh-floridy-250791/
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову
«Устроили свадебный банкет прямо на корте». Как легендарный Сампрас женился на звезде «Санта-Барбары»
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Военный эксперт рассказал о тактике Киева при ударах по Луганску
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Райлли о возможном уходе костяка «Торонто»: «Это не мне решать. Не хочу ничего менять»
Макдэвид побил рекорд Овечкина и стал первым игроком в XXI веке с 70+ голами в сезоне НХЛ с учетом плей-офф
«Торонто» продлил антирекордную засуху без побед в Кубке Стэнли до 57 лет
Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Это очень тяжело. Каждый сражался друг за друга»
Бобровский о серии с «Торонто»: «Было сложно играть против Мэттьюса, против всех их нападающих»
Тренер «Торонто»: «Мы проиграли серию с «Флоридой» в первых трех играх»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гусева — о будущем форварда: «Пока рано говорить о подписании контракта»