Экс-скаут сборной России Федотов считает, что Бобровский играет ключевую роль в результатах «Флориды»

Бывший скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов поделился мнением об игре вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Я думаю, можно взять десятки интервью у болельщиков, журналистов, специалистов, экспертов хоккея и они почти все в один голос скажут, что сейчас Сергей Бобровский проводит феноменальный плей-офф. Но мне кажется самым показательным будет мнение главного тренера. Никто не знает лучше дел внутри коллектива, чем главный тренер. Поэтому отсылаю к словам главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса, который заявил, что ключевой фактор успеха команды — это Сергей Бобровский. Я очень рад за Сергея, знаю его, как человека очень дружелюбного, скромного, отзывчивого. И, конечно, хочется пожелать ему удачи, потому что-то, что делает «Флорида» в этом плей-офф — это подтверждение того, что хоккей, конечно, командная игра, но роль вратаря громадна», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

«Флорида» впервые за 27 лет вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, где сыграет с «Каролиной». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин девять раз выходил в стартовом составе «Пантерз».

Бобровский является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.