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НХЛ

Сегодня, 21:07

Артемий Панарин стал первой звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

В четырех матчах российский форвард набрал 9 (4+5) очков. В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» россиянин оформил покер и установил личный рекорд результативности, набрав 5 (4+1) очков за одну встречу.

Второй звездой выбран защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон. Швед в трех матчах набрал 7 (2+5) очков.

Третьей звездой стал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, в активе которого 7 (3+4) очков в трех встречах.

Артемий Панарин
Клейтон Келлер
Эрик Карлссон
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