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Сегодня, 09:30

Защитник Гавриков — о поступке Проворова отказаться от акции ЛГБТ: «Так и должно быть в нормальном мире»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к поступку коллеги Ивана Проворова, первым в НХЛ решившим отказаться от участия в акции в поддержку движения ЛГБТ*.

 — Еще с Иваном Проворовым вы вместе играли на молодежном чемпионате мира.

 — Мы и до этого с Ваней пересекались, поскольку оба из Ярославля — просто он уехал в юниорские лиги рано, прошел другой путь.

 — В прошлом сезоне он сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.

 — Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно — вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.

 — Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.

 — Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.

 — Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».

 — Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было.

В январе 2023 года Проворов отказался выходить на предматчевую раскатку перед игрой «Филадельфии» с «Анахаймом» в специальном свитере с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообщества.

*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

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Владислав Гавриков
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
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