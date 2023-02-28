Защитника «Рейнджерс» Миллера дисквалифицировали на три матча НХЛ за плевок в лицо соперника

Защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ без сохранения зарплаты за неспортивное поведение в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2), сообщает сайт лиги.

Хоккеист в первом периоде матча против «Кингз» плюнул в лицо защитника соперников Дрю Даути. После игры Миллер заявил, что сделал это «ненамеренно».

По правилам коллективного договора удержанная зарплата 23-летнего нарушителя в 15 тысяч долларов будет передана в фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне Миллер сыграл за «Рейнджерс» 60 матчей и набрал 30 (6+24) очков.

Его команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 60 матчей.