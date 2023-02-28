«Чикаго» обменяет Кейна в «Рейнджерс» на два драфт-пика

28 февраля, 23:37
«Чикаго» обменяет форварда Патрика Кейна в «Рейнджерс» на выбор во втором и четвертом раунде на драфте НХЛ — 2023, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своих соцсетях.
Также сообщается, что выбор во втором раунде может быть улучшен до первого раунда, если «Рейнджерс» выйдут в финал или выиграют Кубок Стэнли.
В нынешнем сезоне нападающий «Чикаго» провел 54 матча в НХЛ и набрал 45 (16+29) очков.
«Рейнджерс» располагается на 6-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 60 матчей.