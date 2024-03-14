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14 марта, 10:00

Журналистка НХЛ Джонсон: «Мирошниченко выделяется своей физической формой»

Фото USA Today Sports
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Журналистка НХЛ Бэйли Джонсон оценила физическую форму нападающего «Вашингтона» Ивана Мирошниченко.

«Физическая подготовка Ивана Мирошниченко действительно выделялась в последних двух играх. Это является ключом к его способности успешно бороться за шайбы и добиваться результатов», — написала журналистка в своей соцсети.

В текущем сезоне НХЛ 20-летний Мирошниченко сыграл 8 матчей, в которых забросил 2 шайбы. «Кэпиталз» выбрали россиянина под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2022.

«Вашингтон» находится на десятом месте в Восточной конференции, набрав 69 очков в 64 играх. 15 марта «столичные» сыграют с «Сиэтлом». Начало — в 05.00 (мск).

Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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