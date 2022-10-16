Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:12

Зуккарелло раскритиковал игру «Миннесоты» в обороне: «Мы будто чертова юниорская команда»

Сергей Ревенко
Корреспондент

Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло выразил недовольство игрой в обороне своей команды на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ. В ночь на 16 октября «Уайлд» уступили «Лос-Анджелесу» со счетом 6:7.

«Нельзя рассчитывать на победу, когда пропускаете 14 голов за две игры. Иногда мы играем в обороне будто какая-то чертова юниорская команда. Нам нужно сосредоточиться», — цитирует игрока журналист The Athletic Майкл Руссо.

В первой игре сезона «Миннесота» проиграла «Рейнджерс» со счетом 7:3.

За две игры нынешнего чемпионата Зуккарелло набрал 4 (2+2) очка. Норвежец играет в звене с российским форвардом Кириллом Капризовым.

Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Миннесоте» не хотят отпускать Капризова в Россию летом