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Сегодня, 13:20

В «Миннесоте» не хотят отпускать Капризова в Россию летом

Руслан Минаев
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд заявил, что попытается удержать нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова от поездки в Россию следующим летом.

«Мы сделаем все, чтобы Капризов захотел остаться здесь, и, надеюсь, его семья приедет сюда, но сейчас это не входит в наши планы. Возможно, эта задача находится на чьем-то радаре, но не на моем. Но мы определенно хотели бы оставить здесь Капризова, чтобы нам не пришлось заниматься этим вопросом следующим летом», — цитирует Леопольда The Athletic.

Ранее СМИ написали, что российскому нападающему дважды отказали во въезде в США.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.

Минувшей ночью Капризов набрал 2 (1+1) очка в проигрышном матче против «Лос-Анджелеса» (6:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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