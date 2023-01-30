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Сегодня, 04:10

Уничтожение Овечкина и его команды: «Вашингтон» разобрали на частицы в Канаде

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин (в центре) в матче против «Торонто».
Фото USA Today Sports
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«Торонто» забрал уверенную победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Голы: Бэкстрем — 1 (бол., Юханссон, Шири), 17:17 — 0:1. Бантинг — 15 (бол., Таварес, Марнер), 21:29 — 1:1. Райлли — 1 (Бантинг, Таварес), 27:00 — 2:1. Нюландер — 28 (Ярнкрок, Сандин), 30:45 — 3:1. Энгвалль — 10 (Броди, Кампф), 34:20 — 4:1. Эштон-Риз — 5 (Хольмберг, Джиордано), 56:47 — 5:1.
Вратари: Самсонов — Кемпер (Линдгрен, 34:20).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (10+13+4) — 24 (7+12+5).
Наши: — - Кузнецов (15.43/1/-1), Овечкин (22.10/6/-2), Орлов (24.44/0/-1).
30 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18593 зрителя.

После сложной победы над «Питтсбургом» «Вашингтон» получил два дня на передышку. Для возрастной и не собирающейся омолаживаться команды это хорошая пауза. Но команде Александра Овечкина она не помогла.
Хотя первый период был обнадеживающим. У своих ворот гости ошибок не допустили, а Никлас Бэкстрем в большинстве забросил свою первую шайбу с марта прошлого года. Из-за травмы он пропустил очень много.

Свой первый гол в матче хозяева забили после удаления Обе-Кубеля. Бантинг оставили на пятаке совсем одного: по этому моменту оборону «Вашингтона» можно узнать, ведь в этом сезоне такое происходит частенько.

Большая заслуга Бантинга — и при втором голе его команды. Нападающий поборолся за воротами, и шайба досталась Моргану Райлли, которого оставили на пятаке совсем одного.

Еще один провал гостей обернулся выходом соперника втроем против одного. Пусть и не сразу, но Нюландер затолкал шайбу в ворота.

Мощный рывок «Торонто» завершился голом Энгвалла и заменой Кюмпера на Линдгрена. Гости пытались изменить ход игры, но Илья Самсонов уверенно отразил все попытки бывшей команды. В том числе — справился с шестью бросками Овечкина.

До паузы на Матч звезд Овечкина ждет один матч — в ночь на 1 февраля «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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