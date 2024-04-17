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НХЛ

Сегодня, 19:45

Овечкин впервые не попал в топ-30. Но рекорд Гретцки все ближе

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 41 гола
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Статистические итоги регулярного чемпионата для Александра Великого.

В сезоне-2023/24 Александр Овечкин провел 79 матчей и забил в них 31 гол. По средней результативности (0,39 шайбы за игру) завершающаяся регулярка стала для Ови худшей в карьере (0,40 было в сезоне-2016/17), по количеству голов — второй с конца (24 было три года назад, но в 45 встречах).

Голы Александра Овечкина по сезонам

Тем не менее Овечкин показал отличные результаты для своего возраста. 31 гол — повторение второго результата в истории для 38-летних хоккеистов. Столько же сорок лет назад забросил Джонни Бьюсик, больше — только Бретт Халл в сезоне-2002/03. По набранным очкам Александр — десятый (и лучший среди россиян). Игорь Ларионов в 38 лет остановился на 63 баллах.

Лидеры по очкам среди 38-летних игроков

Овечкин сделал очередной шаг в направлении рекорда НХЛ. По итогам сезона-2023/24 на счету капитана «Вашингтона» 853 заброшенные шайбы. От лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки российский нападающий отстает теперь на 41 гол.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Любопытно, что последний гол в сезоне Ови забил в матче против одного из самых любимых соперников. За карьеру Александр Великий огорчил «Летчиков» 49 раз. Чаще от него пропускали лишь три клуба — «Тампа-Бэй», «Каролина» и «Виннипег», который раньше базировался в Джорджии и назывался «Атланта Трэшерз».

Любимые соперники Александра Овечкина в регулярном чемпионате

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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