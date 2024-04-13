Кажется, российский нападающий нашел свою команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 3:6 (0:2, 0:2, 3:2)

Голы: Манджапане — 14 (мен., Пачал, Шарангович), 5:54 — 0:1. Кадри — 27 (Поспишил, Шилингтон), 11:53 — 0:2. Кузьменко — 19 (бол., Кадри, Уигар), 25:43 — 0:3. Зари — 13 (Юбердо, Хант), 38:28 — 0:4. Коланджело — 1 (Лундестрем, Гудас), 42:54 — 1:4. Ватрано — 34 (Зеграс, Лакомб), 46:13 — 2:4. Зеллвегер — 2 (Фаулер, Терри), 47:01 — 3:4. Кузьменко — 20 (бол., Юбердо, Кадри), 54:22 — 3:5. Кузьменко — 21 (Поспишил, Уигар), 57:19 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Вольф.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 22 (5+5+12) — 27 (9+10+8).

Наши: — - Кузьменко (16.49/4/+1), Мироманов (20.07/1/+1), Охотюк (14.02/0/-1).

13 апреля. Анахайм. Honda Center. 17174 зрителя.

Андрей Кузьменко сделал второй хет-трик в карьере — и снова в роли пострадавшей стороны оказался «Анахайм». В ноябре 2022-го он проделал то же самое, выступая еще за «Ванкувер».

Возвеличивать текущее достижение, учитывая отсутствие серьезных турнирных задач у обеих команд, не стоит — они давно лишились даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Эти голы важны для самого форварда, который сам не сразу понял, что сделал хет-трик. Россиянин после игры был уверен, что одна из его шайб записана на счет его партнера по тройке Назема Кадри.

Для Кузьменко важнее другой момент — в «Калгари» он обретает уверенность и становится одним из ведущих игроков команды. После обмена из «Ванкувера» дела у Кузьменко на новом месте шли с переменным успехом. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к стилю «Флэймз». Он не стесняется много бросать. В сегодняшнем матче форвард сделал 12 попыток (второй показатель в карьере), хотя в створ пришлось только 4.

Сейчас российский нападающий выглядит здорово в звене с Кадри, который отлично понимает своего партнера, может под него подстроиться и порадовать классной передачей. Третьим с ними выходит быстрый и агрессивный словак Мартин Поспишил, который создает пространство для звезд.

Кузьменко набирает очки в 7 из 8 последних матчей своей команды — всего 14 (8+6) баллов на этом отрезке.

В дедлайн, когда сникшего россиянина и еще несколько активов поменяли на Элиаса Линдхольма, казалось, что «Ванкувер» остался в плюсе. Но шведский центрфорвард пропустил несколько игр из-за проблем со здоровьем и резко сбавил в результативности. По окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом. Неслучайно, что на фоне отличной статистики Кузьменко в последних играх среди болельщиков «Кэнакс» все чаще раздаются мнения о сделке как неудачном ходе клубного менеджмента. Еще несколько таких матчей и после расставании с Кузьменко впервые начнут кусать локти боссы «Ванкувера», которые могли бы как минимум сработать лучше.