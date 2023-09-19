В Северной Америке заметили топ-юниора Ларионова. Русскому гиганту пророчат первый раунд драфта

Нижегородца очень высоко оценили скауты.

Середина сентября — время, когда в Северной Америке начинают появляться предварительные рейтинги юниоров, который выйдут на предстоящий драфт НХЛ в июне 2024 года. Одним из первых стал урезанный до топ-16 список инсайдера канадского TSN Боба Маккензи. Традиционно его ценность в том, что он формируется не столько на основе личного мнения автора, сколько составляется исходя из голосования 10 анонимных скаутов энхаэловских клубов.

Первое место в списке гуру с TSN ожидаемо занял уроженец Ванкувера Маклин Селебрини — еще один гиперталантливый канадский центр с итальянской фамилией. Сразу девять из десяти опрошенных скаутов поставили 17-летнего первокурсника Бостонского университета на первое место в своих списках. Не ударила по его позициям даже майская операция на плече, из-за которой он точно пропустит начало сезона в NCAA.

Как и Бедард, еще один выходец из Британской Колумбии прошел через получившую новую жизнь школу North Shore Winter Club, которая выпустила Эвандера Кейна, Ника Петана, Кайла Турриса и лидера «Динамо» Джордана Уила. Только в отличие от первого номера прошлого драфта, Селебрини пошел по пути другого канадского центра с апеннинскими корнями Адама Фантилли и решил готовиться к попаданию в НХЛ в США. Причем уехал в соседнюю страну он даже раньше, чем проспект «Коламбуса»: сначала он поиграл за одну из калифорнийских команд, а затем отправился получать хоккейное образование в Миннесоту в элитарную школу «Шаттак Сент-Мари», ставшую альма-матер для Сидни Кросби и еще десятка звезд НХЛ.

Лишь один скаут решился отдать предпочтение американцу Коулу Эйзерману. О наследнике Остона Мэттьюса мы писали большой текст в ноябре 2022 года, когда он на Мировом кубке вызова U17 повторил рекорд Александра Овечкина. С тех пор он лишь утвердился в статусе потенциального топ-снайпера с претензией на 40+ голов в регулярке. Однако сместить с первой строчки рейтингов Селебрини, с которым они еще недавно разрывали в одном звене за «Шаттак» чемпионат США среди команд старших школ, у него пока не получается.

Не обделили вниманием и нового фаворита Романа Ротенберга Ивана Демидова, выдавившего на предсезонке из основы СКА в «Сочи» Матвея Мичкова. Сразу четверо отпрошенных поставили вундеркинда из Дмитрова на второе место. Еще трое — закрыли россиянином свой топ-3, а оставшиеся респонденты решили расположить его за пределами тройки лидеров. Для сравнения: Эйзерман получил второе место от пяти скаутов.

Иван Демидов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Вслед за Демидовым идет еще один юниор с исконно русской фамилией Левшунов. Правда, представляет Артем не Россию, а соседнюю Белоруссию, где его не первый год называют сильнейшим защитником страны со времен Руслана Салея. Сейчас у воспитанника жлобинского «Металлурга» есть все задатки уйти выше своего легендарного соотечественника. Мобильный праворукий атакующий защитник, которого сравнивают по игровому профилю с Оуэном Пауэром, после двух полноценных сезонов в белорусской «вышке» уже вполне мог бы выступать за минское «Динамо», где высадился Дмитрий Квартальнов, обожающий работать с молодежью. Однако еще год назад его американский агент Дэн Мильштейн решил, что перед драфтом будет полезнее поиграть в NCAA. Пока переезд на другой континент никак не ударил по Левшунову — он отыграл мощный сезон в USHL и теперь готовится к дебюту в студенческом хоккее за государственный университет Мичигана.

Довольно давно за океаном знают динамовского вингера Игоря Чернышова, всегда считавшегося вожаком юниорской сборной России 2005 года рождения. По своему игровому стилю он во многом напоминает открытие минувшего плей-офф Прохора Полтапова. Кстати, свою первую шайбу в КХЛ он успел забросить даже раньше Демидова — еще в прошлом сезоне праворукий парень из Пензы отличился в матче с ЦСКА и стал автором самого молодого гола бело-голубых в кахаэловской истории (17 лет, 34 дня). Его итоговое 12-е место в рейтинге нисколько не удивляет — таких крупных и физически сильных нападающих с великолепными руками в НХЛ любят и ценят.

Но сам Маккензи называет «самым интригующим игроком» топ-16 другого россиянина — защитника «Торпедо» Антона Силаева, начавшего свой путь в основе с сумасшедших для 17-летнего защитника 6 (1+5) очков в шести матчах. Если вы еще не читали материал Михаила Скрыля об одном из самых ярких явлений старта чемпионата, то самое время это исправить.

Почему парень из Сарова стал сюрпризом для главной звезды североамериканской хоккейной журналистики? Все просто. Еще недавно о человеке, которого Игорь Ларионов не боится использовать во второй спецбригаде большинства, знали только российские скауты и люди, отвечающие за поиск игроков в Восточной Европе. Североамериканские же специалисты до этого сентября и знать не знали, что в приволжском ЗАТО умеют разрабатывать не только ядерное оружие, но и перспективных хоккеистов.

«Мнения скаутов о Силаеве разнятся. Что мы точно знаем, так это то, что в своих первых четырех матчах в КХЛ [на момент публикации] он играл около 20 минут за игру и сделал четыре результативные передачи. Российские скауты немедленно предупредили свои команды НХЛ об этом невероятном сюрпризе. Некоторые команды уже глубоко ознакомились по видео с его играми в КХЛ, а также оглядываются на, казалось бы, довольно невзрачные скаутские отчеты за прошлый год, в то время как другие только сейчас приходят на вечеринку имени Силаева.

Антон Силаев. Фото ХК «Торпедо»

Несмотря на всеобщий ажиотаж и небольшую выборку матчей, он действительно выглядит перспективным игроком, обладающим всеми инструментами, чтобы стать первоклассным защитником на уровне НХЛ. Но где в предсезонном списке его поместите вы, если некоторые из опрошенных нами скаутов до сих пор не смотрели его игру и пока не совсем уверены, что о нем думать?» — отмечает Маккензи в своем материале.

Подобную мысль развивал в своем Telegram-канале наш коллега Михаил Зислис, пообщавшийся в Челябинске с несколькими российскими скаутами, которые приезжали посмотреть на другого, пока чуть менее раскрученного защитника Артема Щучинова. Никто из них не готов со стопроцентной уверенностью сказать, насколько Силаев раскрыл свой потенциал. Они до сих пор не понимают, осталось ли у Антона место для прогресса в чисто игровом и техническом аспектах или же он будет прибавлять только за счет физики и массы. Как бы то ни было, пока наблюдать за игрой и прорывом нижегородского пацана по-настоящему приятно. Да и преддрафтовые рейтинги для того и составляются, чтобы сравнивать ожидания с реальностью.