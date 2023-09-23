Плохой лед и шедевр 19-летнего американца. Как НХЛ начала свою экспансию в Австралии?

«Аризона» и «Лос-Анджелес» устроили зрелище.

НХЛ. Предсезонный матч

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (0:0, 4:3, 1:0)

НХЛ, испытывающая проблемы стареющей аудитории, продолжает попытки обратить в хоккей население далеких от него государств и захватить новые медиарынки. Смотреть в сторону Востока лига начала еще несколько лет назад, когда привезла свои команды на матчи в Китай. Но тогда свернуть аляповатый и слишком залихватский азиатский поход пришлось из-за ковида. Теперь же лига вновь развернула глобалистские планы и пошла еще дальше, приехав с вынесенными играми в Австралию.

Об экспансии на материк НХЛ мечтала на протяжении последних десяти лет. Страна, в которой никогда не было больших хоккейных традиций и не развиты зимние виды спорта, ожидаемо привлекала североамериканского гиганта двумя факторами: первый — быстрорастущее население, которое, по данным последней переписи населения, составляет 26 миллионов человек, второй — огромный и неизведанный телерынок, на котором можно развернуться и добиться крупного контракта на показ матчей. Смущало лишь то, что в государстве зарегистрировано чуть больше шести тысячи игроков.

Представлять сильнейшую лигу мира в австралийском турне доверили «Аризоне» и «Лос-Анджелесу» — командам из штатов, где климат очень сильно походит на местный. Однако наверняка решающим фактором выбора «Кингз» было наличие у них в ростере канадского защитника с японскими корнями Джордана Спенса — именно он в 2019-м стал первым игроком в истории драфта НХЛ, родившимся в Австралии.

Немного странно, что Гэри Беттмэн не привез на континент «Сент-Луис» с Нэйтаном Уокером. Главный австралиец мирового хоккея хоть и родился в столице Уэльса Кардиффе, но вырос в Стране кенгуру и получал хоккейное образование в Сиднее, вдохновившись там легендарными «Могучими утятами». В этот день моторный нападающий из четвертого звена «Блюз» был вынужден наблюдать за первым матчем НХЛ в южном полушарии по телевизору из тренинг-кемпа «Музыкантов».

Местом демонстрации своего продукта лига выбрала Арену Рода Лейвера в Мельбурне — тот самый стадион с раздвижной крышей, на котором каждый год проводится один из четырех турниров «Большого шлема» Australian Open. Нужно ли говорить, что здесь до этой недели никогда не было холодильного оборудования и не проводились хоккейные матчи?

Конфигурация 20-тысячника, изначально заточенного под теннис, неизбежно внесла свои коррективы. За день до матча лиге пришлось отменить открытую тренировку «Аризоны», на которую уже собралось на трибунах порядка пяти тысяч зрителей. Причина проста — плохое качество льда, на котором после заливки не успели застыть с десяток луж и из-за мягкости быстро образовывались колеи. А ведь подобные проблемы испытывала и КХЛ во время выставочного матча «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае. Что до тех, кто пришел чуть раньше посмотреть на раскатку «Лос-Анджелеса», то им повезло куда больше и они смогли посмотреть на Анже Копитара, Кевина Фиалу, Дрю Даути и других лидеров «Королей».

Фото AFP

Кстати, НХЛ во время нанесения разметки решила сделать реверанс «хозяйскому» для арены виду спорта и стилизовала точки вбрасывания под теннисные мячи, а на красной линии нарисовала очертание корта. И подобные затеи лига проворачивает не первый раз. Например, на Матче всех звезд в Вегасе точки выглядели как покерные фишки.

«Учитывая все планирования и обсуждения, которые велись перед этими играми в Мельбурне, мы хотели сделать что-то особенное, что связало бы Арену Рода Лейвера и НХЛ. Мы делаем это уже много лет на наших играх на открытом воздухе и Матчах всех звезд», — сказал старший директор НХЛ по эксплуатации объектов Дерек Кинг.

Сложности также внесло нетипичное для хоккея освещение — из-за него трансляция матча получилась непривычно темной. Сделать скидку организаторам можно на то, что им пришлось везти почти все оборудование через весь Тихий океан, и на отсутствие альтернативных площадок. Но НХЛ уже не первый раз влетает в такие косяки. Достаточно вспомнить организацию матча на озере Тахо. Поэтому идеализировать лигу с миллиардными доходами точно не стоит — с проведением подобных мероприятий у нее тоже не все гладко.

Игроки же в этот день точно не подвели. Австралийские болельщики увидели ровно то, за что мы так любим НХЛ, и выдали концерт с восемью заброшенными шайбами. Правда, прилично заполненные трибуны реагировали на них так тихо, словно смотрят матч Даниила Медведева и Дениса Шаповалова. С другой стороны, рассчитывать на то, что далекая от хоккея аудитория будет сразу же рвать на себе джерси, было бы наивно.

Первый период команды, привыкавшие к рыхлому льду, откатали по нулям. Но зато порадовали дракой Джоша Брауна и Джейкоба Доти. Судьи логично не решились прерывать клубничку и дали двум парням из нижних звеньев потрясти кулаками. Понять, кто в итоге победил, довольно сложно. Но, похоже, больше всего болельщикам понравилось, как один из арбитров в воздухе поймал слетевший с головы Доти шлем.

А вот во второй двадцатиминутке «Аризона» и «Лос-Анджелес» устроили настоящий парад голов, сообразив на двоих сразу семь шайб. Причем гол 19-летнего американца Логана Кули тянет на звание шедевра. На 32-й минуте главный талант «Койотис» наглядно показал, почему его называли лучшим дриблером позапрошлого драфта, и с помощью эффектной спин-о-рамы не заметил на пути к воротам сразу трех игроков «Кингс». Кажется, сезон в NCAA за Университет Миннесоты, где он не менее красиво разбирался с защитниками, пошел ему только на пользу. Тот случай, когда мастеру никакой лед не помешает нарисовать красоту.

Не остался без очков на глазах у своих родителей и Джордан Спенс, для которого это турне точно было особенным. Уроженец северного пригорода Сиднея сделал голевую передачу на Адриана Кемпе и помог «Лос-Анджелесу» размочить Коннора Ингрэма. Только, как оказалось, австралийского гражданства у сына канадца и японца, прожившего в Осаке до 13 лет, никогда не было.

Уже завтра команды сыграют еще один матч. И наверняка переделанный теннисный корт вновь соберет больше десяти тысяч человек на трибунах. Пока энхаэловские руководители не спешат хотя бы с промежуточными оценками своего турне. Однако отмечают, что для них две вынесенные встречи — не разовый визит в формате цирка на колесах, и у лиги есть долгосрочная стратегия развития хоккея в Австралии. Неспроста же они привезли в Мельбурн двух энхаэловских коучей Далласа Икинса и Пола Маклина, а также легендарного арбитра Дона Ван Массенховена, которые проведут целую серию семинаров с местными специалистами.