Сколько россиян начнут сезон НХЛ? Кто из новичков сумеет пробиться в лигу

На этой неделе в НХЛ открываются основные тренировочные лагеря всех 32 команд. «СЭ» рассказывает о том, кто из россиян пройдет предсезонную подготовку в североамериканских тренинг-кемпах.

«Айлендерс»

Илья Сорокин (н), Семен Варламов (в), Александр Романов (з), Руслан Исхаков (н)

На Лонг Айленде нынче всего две интриги: первая — успеет ли Александр Романов полностью восстановиться к старту сезона после операции на плече, вторая — готов ли 23-летний Руслан Исхаков, выдавший классный сезон за «Бриджпорт», отвоевать у Хадсона Фашинга правый край в третьем сочетании.

«Анахайм»

Павел Минтюков (з), Илья Любушкин (з)

С Ильей Любушкиным все более-менее ясно, его потолок на уровне НХЛ предельно понятен — на 90% жесткий габаритный домосед начнет сезон в третьей паре «Анахайма», где будет страховать более атакующего партнера. Гораздо интереснее на предсезонке будет следить за 10-м номером позапрошлого драфта Павлом Минтюковым. На турнире новичков в Вегасе один из самых интересных русских защитников последних лет отличился шайбой в матче с «Голден Найтс» и произвел хорошее впечатление на тренеров, здорово работая с шайбой и разгоняя атаки. Однако за место в основе «Уток» ему придется переиграть не менее талантливого канадского ровесника Олена Зеллвегера и 22-летнего американца Джексона Лакомба, которые в Неваде выглядели не менее здорово.

«Аризона»

нет

«Баффало»

Всеволод Комаров (з), Никита Новиков (з), Александр Кисаков (н), Виктор Неучев (н)

В «Баффало», который принялся довольно активно драфтовать наших юниоров, постепенно формируется приличная русская диаспора. Тут и главный талант прошлогоднего «Автомобилиста» Виктор Неучев, отказавшийся от развития в КХЛ, и обладатель Мемориального кубка в составе «Квебека» Всеволод Комаров, и динамовец Никита Новиков, который рванул в Америку после первого же полноценного сезона за команду Алексея Кудашова.

На домашнем турнире новичков Неучев сумел забросить в матче с «Нью-Джерси» и получил хорошие отзывы от тренеров за высокую скорость, активную работу клюшкой, быструю смену направлений и дриблинг, а никогда не воспринимавшийся атакующим защитником Новиков сделал пять голевых передач в двух стартовых играх и великолепно использовал габариты, оттесняя соперников от шайбы. Но говорить о скором попадании в основу «Сэйбрз» пока не приходится — обоим парням 2003 года рождения предстоит пройти обкатку в «Рочестере».

«Бостон»

Георгий Меркулов (н)

Один из самых загадочных россиян по ту сторону океана. В России он сыграл на взрослом уровне всего шесть матчей за «Тамбов». Однако в 2020-м воспитанник ЦСКА уехал пробиваться в НХЛ через американские юниорские лиги и после впечатляющего сезона в NCAA за Университет Огайо получил контракт новичка от «Бостона». В прошлой регулярке 22-летний нападающий, способный сыграть как на фланге, так и в центре, стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Брюинз», но своего шанса в НХЛ не получил. Скорее всего, новый сезон он также начнет в АХЛ, где будет одним из первых кандидатов на подъем в основу.

«Ванкувер»

Кирилл Кудрявцев (з), Павел Кудрявцев (з), Андрей Кузьменко (н), Илья Михеев (н), Дмитрий Злодеев (н), Василий Подколзин (н)

Василий Подколзин. Фото Global Look Press

У Ильи Михеева и Андрея Кузьменко в Британской Колумбии все более чем прекрасно — им обоим пророчат железобетонное место в первых двух звеньях «Ванкувера». Также все предельно ясно с Кириллом Кудрявцевым и обладателем Братины Дмитрием Злодеевым, решившим не оставаться в «Спартаке» — им дадут понюхать атмосферу НХЛ и отправят в минорные лиги.

Труднее сказать, что будет с Василием Подколзиным, застрявшим между четвертой тройкой и фарм-клубом. В заключительный год действия контракта новичка ему пора доказать, что «Кэнакс» не зря потратили на него 10-й пик в 2019-м.

«Вашингтон»

Александр Алексеев (з), Евгений Кузнецов (н), Александр Овечкин (н), Иван Мирошниченко (н), Богдан Тринеев (н)

В лагере новичков «Вашингтона» этой осенью все внимание было устремлено на Ивана Мирошниченко, поборовшего лимфому Ходжкина. И не зря — уроженец Уссурийска с ходу впечатлил тренеров «Кэпс» неплохим знанием английского, убойным броском в касание, мышечной массой и частыми силовыми. Впрочем, с вероятностью 99% регулярку он вместе с Богданом Тринеевым начнет в «Херши». Кому точно нужно с концами выбираться из фарм-клуба, так это защитнику Александру Алексееву, которому предстоит битва за третью пару с Джоэлем Эдмундсоном.

«Вегас»

Даниил Мироманов (з), Даниил Чайка (з), Иван Барбашев (н), Павел Дорофеев (н)

В межсезонье состав «Вегаса» практически не изменился по сравнению с чемпионским сезоном. И объективно шанс пробиться туда из игроков «Хендерсона» есть только у Павла Дорофеева, который побьется за левый фланг третьего звена с американцем Полом Коттером, настрелявшим 13 шайб в прошлой регулярке.

«Виннипег»

Артемий Князев (з), Никита Чибриков (н), Владислав Наместников (н)

Как и Злодеев со Свечковым, некогда капитан юниорской сборной России Никита Чибриков решил, что для развития ему будет полезнее уехать из «Спартака» в Северную Америку и поиграть в АХЛ. Пробиваться в «Виннипег» через «Манитобу» придется и Артемию Князеву — ярко выраженному атакующему защитнику, чей рост остановился в системе «Сан-Хосе». Ну а Владислав Наместников после нескольких лет скитаний по лиге весной получил от «Джетс» односторонний двухлетний контракт. Однако уверенности в том, что он будет твердым игроком основы у Рика Боунесса, нет никакой.

«Даллас»

Артем Грушников (з), Евгений Дадонов (н)

Дадонов так органично вписался в состав «Далласа» в конце прошлого сезона, что сейчас американские журналисты не видят его, кроме как во втором звене с Джейми Бенном и Уайтом Джонстоном. С другой стороны, новичок «Старз» Мэтт Дюшейн может поспорить с этим. Так или иначе, свой слот в топ-9 русский ветеран получит. Сейчас чуть больше внимания стоит уделить Артему Грушникову — некогда сильнейшему защитнику страны, 2003 года рождения. В парне, ориентированном прежде всего на оборону, видят большую перспективу. Но после трех лет в юниорской лиге Онтарио его наверняка спустят в АХЛ и прокрутят через полноценный сезон в фарм-клубе.

«Детройт»

Клим Костин (н), Артем Анисимов (н)

Артем Анисимов. Фото Global Look Press

Анисимов, подписавший просмотровый контракт с «Детройтом», продолжает попытки вернуться в НХЛ. Прошлый сезон 35-летний центр довольно серо отпылил в фарм-клубе «Филадельфии» на ахаэловском контракте и вряд ли наиграл на возвращение в НХЛ, где последний раз он выходил на лед в 2021-м.

Его желание еще один годик поиграть в лучшей лиге мира и подзаработать лишний миллион на грядущую пенсию понятно. Возвращаться в Россию ярославец, осевший вместе с семьей на ПМЖ в США, наотрез отказывается. Хотя родному «Локомотиву», который никак не может подписать иностранного центра, он наверняка пригодился бы. Куда сложнее понять логику Стива Айзермана, решившего дать ему трай-аут.

Теоретически Анисимов может зацепиться за позицию четвертого центра «Ред Уингз». В частности, шансы повысятся, если на фланг вновь уйдет Эндрю Копп, который с краю выглядит намного эффективнее, нежели на родной позиции. Только насколько логично будет дать условным Костину и Фишеру пусть и заслуженного, но тихоходного деда, который уже не даст необходимый для нижних звеньев объем катания?

«Калгари»

Никита Задоров (з), Ян Кузнецов (з), Илья Николаев (н)

На родине многие могли уже позабывать о существовании ярославца Ильи Николаева. А ведь когда-то он считался одним из самых перспективных центров страны и связывал Василия Подколзина с Родионом Амировом на серебряном ЮЧМ в 2019-м. Теперь же в свои 22 года он откровенно мучается в системе «Калгари», где практически не играет в АХЛ. Поэтому сейчас стабильное место во «Рэнглерс» для него будет за счастье.

У защитника Яна Кузнецова ситуация гораздо лучше — он уже успел стать важной частью фарм-клуба и в новом сезоне должен выйти там на уровень лидера с претензией на несколько матчей в НХЛ. Место же Задорова в третьей паре кажется незыблемым.

«Каролина»

Петр Кочетков (в), Дмитрий Орлов (з), Андрей Свечников (н), Василий Пономарев (н)

С нашей бандой в «Харрикейнз» все понятно: Андрей Свечников никуда не денется из топ-6, Дмитрий Орлов будет одним из хребтов команды на левом фланге, Петра Кочеткова вновь ждет конкуренция за игровое время с Антти Раантой и Фредриком Андерсеном. А вот Василия Пономарева после неплохого 40-очкового сезона в АХЛ ждет рубка за позицию четвертого центра с Джеймисоном Рисом, Джеком Друри и Райаном Сузуки.

«Коламбус»

Даниил Тарасов (в), Иван Проворов (з), Кирилл Марченко (н), Дмитрий Воронков (н), Егор Чинахов (н)

Слегка расшатанный скандалом с Майком Бэбкоком «Коламбус» прилично обрусел за последние пару лет, и сейчас начать сезон в основе «Блю Джекетс» может сразу пятеро россиян. И если способности Кирилла Марченко, Ивана Проворова и Егора Чинахова в Огайо всем прекрасно знакомы, то за отбойным молотком Дмитрием Воронковым здесь следили на протяжении всего лагеря новичков с открытым ртом, восторгаясь его силой, рабочей этикой, игрой у бортов. Учитывая универсальность парня из Ангарска, его можно представить и на левом фланге, и в центре «Жакетов». Но пока даже у тренеров нет понимания, в какой команде системы начнет сезон — все решат выставочные матчи.

Точно цепляться как минимум за место бэкапа нужно Даниилу Тарасову. В идеале 24-летний уфимец должен был стать сменщиком Элвиса Мерзликинса еще в прошлом сезоне. Но тогда ему помешал целый ворох травм. Сейчас они позади, и сын одного из самых видных российских вратарей нулевых готов провести весь год в НХЛ.

«Колорадо»

Александр Георгиев (в), Валерий Ничушкин (н)

У россиян из «Колорадо» все стабильно. Александр Георгиев без каких-либо условностей останется первым номером «Лавин», а Валерий Ничушкин, отдохнувший в родном Челябинске и забывший про гостиничный скандал в Сиэтле, готовится помогать Нэйтана Маккинону и Микко Рантанену в атаке.

«Лос-Анджелес»

Владислав Гавриков (з), Михаил Мальцев (н), Никита Павлычев (н)

Позиции Владислава Гаврикова в топ-4 «Лос-Анджелеса» даже не обсуждаются — вытолкнуть оттуда ярославца нереально. Сложнее сказать, что ждет в Калифорнии Михаила Мальцева, отсрочившего поездку в «Спартак» еще на один сезон — даже четвертая тройка «Кингз» ему не гарантирована. Очередной шанс показать себя будет и у Никиты Павлычева — двухметрового центра, который уехал в Америку в 13 лет и с тех пор осел там в минорных лигах. Воспитанник ярославского хоккея, который находится на контракте с фармом «Королей», уже успел стать звездой в маргинальной Лиге Восточного побережья. А значит, сейчас настала пора штурмовать АХЛ.

«Миннесота»

Кирилл Капризов (н)

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press

Капризов, который побаивается возвращаться в Россию, после ухода Дмитрия Куликова во «Флориду» уже не услышит русскую речь в раздевалке. Если только блеснуть знаниями языка не решится его друг Матс Зуккарелло, поигравший во время локаута в Магнитогорске. Этим летом парень из Кузедеево слетал в Дубай, где пересекся с Данисом Зариповым, отдохнул в Италии и теперь со свежей головой готов к своему четвертому сезону в Миннеаполисе.

«Монреаль»

нет

«Нью-Джерси»

Даниил Мисюль (з)

Решение Даниила Мисюля в систему «Нью-Джерси», задрафтовавшего его в 2019-м, несколько удивило. Ловить в нынешних «Девилз», которые постепенно оформляются в претендента на Кубок Стэнли, ему откровенно нечего. Пока экс-защитника «Локомотива», сыгравшего на турнире новичков, хвалят за плавное для его высокого роста катание, уверенную игру «1 в 1» и вовлеченность в атаку. Но предстоящая ссылка в «Ютику» для него неминуема — в приоритете у «Дьяволов» развитие куда более талантливых Шимона Немеца и Люка Хьюза.

«Нэшвилл»

Ярослав Аскаров (в), Федор Свечков (н), Яков Тренин (н), Денис Гурьянов (н), Егор Афанасьев (н)

В межсезонье в Теннесси в очередной раз увеличилась российская диаспора, пополнившаяся тольяттинцами Федором Свечковым и Денисом Гурьяновым. Первый наверняка сразу же по окончании кемпа отправится адаптироваться к североамериканскому хоккею в «Милуоки», а второго авансом вписывают во второе звено «Предаторз». Но мы предлагаем особенно внимательно следить за Ярославом Аскаровым — в ближайшие недели он пободается с Кевином Ланкиненом за право быть сменщиком Юуусе Сароса.

«Оттава»

Артем Зуб (з), Владимир Тарасенко (н), Егор Соколов (н)

«Оттава» протянула с подписанием нового контракта с лучшим бомбардиром «Бельвиля» Егором Соколовым почти до открытия лагерей. Пока есть ощущение, что еще один год за океаном ничего полезного 23-летнему нападающему уже не даст. Для того чтобы закрепиться в НХЛ, ему банально не хватает катания и стартовой скорости. Но хочется верить, что уроженец Екатеринбурга по максимуму использует игровое время в контрольных матчах и все-таки станет партнером Тарасенко и Зуба.

«Питтсбург»

Дмитрий Саморуков (з), Евгений Малкин (н)

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Как бы по Евгению Малкину ни били травмы и банальное старение, он не позволяет себе опускаться ниже графика «очко за игру». И хочется верить, что в новом сезоне Джино вновь проедет полную дистанцию регулярки длиною в 82 матча. В этом году компанию в тренинг-кемпе ему составит Дмитрий Саморуков. По-хорошему, после провалов в «Эдмонтоне» и «Сент-Луисе» 24-летнему защитнику, как и его родственнику Виталию Кравцову, нужно было возвращаться на перезагрузку в Россию, где его всегда ждет ЦСКА. Но вместо этого он выбрал контракт с фарм-клубом «Пингвинов» — и в перспективе еще один потерянный год.

«Рейнджерс»

Игорь Шестеркин (в), Артемий Панарин (н), Максим Барбашев (н)

У россиян на Бродвее за это лето лишь одно изменение — новая прическа Артемия Панарина, сбрившего роскошную шевелюру. Теперь Шестеркину нужно будет привыкать к лысому Хлебушку. А пока они вдвоем могут взять на поруки 19-летнего брата Ивана Барбашева Максима, который получил приглашение в лагерь «Рейнджерс», несмотря на отсутствие контракта с «синерубашечниками».

«Сан-Хосе»

Георгий Романов (в), Артем Гуреев (з), Николай Кныжов (з), Шакир Мухамадуллин (з), Никита Охотюк (з), Александр Барабанов (н), Даниил Гущин (н)

Неожиданно большой русский десант высадился в «Сан-Хосе», где определенные предпосылки пробиться в основу разобранных «Шаркс» имеет Шакир Мухамадуллин. Однако конкурировать ему придется в том числе и с Николаем Кныжовым, пропустившим почти два полных сезона из-за неудачной операции.

«Сент-Луис»

Вадим Жеренко (в), Михаил Абрамов (н), Никита Александров (н), Павел Бучневич (н), Алексей Торопченко (н)

В «Сент-Луисе» после прошлогодней распродажи лидеров стало посвободнее, и это огромный плюс для Никиты Александрова и Михаила Абрамова. Хотя первый и начал получать игровое время в НХЛ, игроком «Блюз» его не назовешь. Если выносить за скобки Павла Бучневича, пожалуй, беспокоиться не стоит только за одного из любимых чеккеров Крэйга Берубе Алексея Торопченко — в четвертом звене «Музыкантов» главный воспитанник «Куньлуня» смотрится максимально органично.

«Сиэтл»

нет

«Тампа-Бэй»

Андрей Василевский (в), Михаил Сергачев (з), Никита Кучеров (н), Максим Грошев (н)

Было бы странно, не будь у «Тампы», никогда не испытывавшей дефицит наших проспектов, россиян, за исключением сложившегося трио Василевский — Кучеров — Сергачев. В этом году компанию звездам «Лайнтинг» составит Максим Грошев — крупный трудолюбивый форвард, который вырвался из питерской системы СКА.

«Торонто»

Илья Самсонов (в), Дмитрий Овчинников (н)

Система «Торонто» после возвращения Павла Гоголева и Семена Дер-Аргучинцева на родину заметно обнищала на российских хоккеистов. Сейчас там остались только продливший контракт с «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и 21-летний Дмитрий Овчинников, не лучшим образом отыгравший на турнире новичков. И если первый в свете очередной операции Мэтта Мюррея будет безальтернативным стартером «Листьев», то последний наверняка после кемпа отправится доигрывать последний год по контракту в «Марлиз». Пробиться в топ-6 «Торонто» новосибирскому игровичку нереально.

«Филадельфия»

Егор Замула (з)

Предстоящий чемпионат должен стать во многом определяющим для Егора Замулы, подписавшим весной новый однолетний контракт. В прошлом году он был в системе «Филадельфии» первой опцией на подъем среди защитников. Поэтому сейчас ему нужно кровь из носу выгрызать место слева у 30-летнего американца Ника Силера. Иначе стоит задуматься о возвращении в Россию.

«Флорида»

Сергей Бобровский (в), Дмитрий Куликов (з), Григорий Денисенко (н)

Сергей Бобровский. Фото Global Look Press

Главный вопрос тренинг-кемпа «Флориды» — что будет с выпускником первого раунда Григорием Денисенко, который вот уже три года топчется в «Пантерз» на одном месте и не прогрессирует? В 23 года капитану серебряной молодежки пора бы уже застолбить за собой слот на фланге третьего звена.

«Чикаго»

Никита Зайцев (з)

В последние пару лет Никита Зайцев настолько сдал, что мы уже не ждем от него ничего хорошего. Место в третьей паре перестроечного «Чикаго» он наверняка получит. Однако наблюдать за тем, как некогда перспективный защитник с высоким наступательным потенциалом в 31 год заканчивает свою энхаэловскую карьеру, невероятно грустно.

«Эдмонтон»

Матвей Петров (н)

В «Эдмонтоне» не скрывают, что впечатлены мощным плей-офф от русского новичка в юниорской лиге Онтарио с 22 (4+18) очками в 20 матчах. Но пока места в упакованном составе «Ойлерз» для праворукого нападающего с прекрасным броском не видно. По возрасту лидер «Норт Бэя» уже сможет играть в АХЛ — и наверняка после лагеря тренеры отправят его развиваться и дозревать в «Бейкерсфилд».