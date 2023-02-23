Сорокин не пустит Овечкина в плей-офф? Российский вратарь тащит «Айлендерс» в восьмерку

Очередной классный матч от Ильи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Виннипег» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ахо — 5 (Нельсон), 17:35 — 1:0. Элерс — 5 (бол., Моррисси, Коннор), 24:30 — 1:1. Хольмстрем — 4 (Хорват, Мартин), 49:57 — 2:1.

Вратари: Сорокин — Хеллибак (57:52).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 22 (11+4+7) — 26 (9+12+5).

Наши: Романов (17.41/0/0) — -.

23 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Айлендерс» закрепились на седьмом месте в Восточной конференции, одержав третью победу в последних четырех матчах. Игру в исполнении команды назвать интересной язык не поворачивается. Все в первую очередь думают о том, как бы не пропустить. От матчей «Островитян» часто клонит в сон глубокой ночью по московскому времени. Смотреть их на добровольном основании — это почти мазохизм.

После потери из-за травмы самого креативного нападающего Мэтью Барзэла, выбывшего на неопределенный срок из-за травмы в субботнем матче против «Бостона», дела нью-йоркцев стали совсем плохи. В первом звене вместе с молодым шведом Симоном Холмстремом и недавно приобретенным у «Ванкувера» Бо Хорватом выходит узко специализированный силовик Мэтт Мартин.

Теперь вся надежда на Илью Сорокина. Русскому вратарю не приходится стоять на голове в каждом матче — полевые игроки ему очень хорошо помогают. Но без него «Айлендерс» уже распрощались бы с надеждами на плей-офф. Сорокин выручает в ключевые моменты и нет сомнений, что именно он станет самым ценным игроком команды в сезоне и будет претендовать на «Везина Трофи». В первом периоде матча против «Виннипега» россиянин, растянувшись в шпагате, не дал забить ветерану «Джетс» Блэйку Уилеру.

«Айлендерс» не любят раскрываться и всегда ждут ошибок от соперника. Иногда этот ход не срабатывает и команде приходится тяжело. Реализуй в самом начале игры свой момент снайпер «Виннипега» Кайл Коннор, игра могла бы пойти по крайне неприятному для «Островитян» сценарию. Но Сорокина выручила штанга.

Скромное количество голов в этом матче легко объяснимо — в командах играют одни из лучших вратарей лиги. «Виннипег» входит в лидирующую группу Западной конференции во многом благодаря Коннору Хеллебайку. Американец стабильно хорош и почти наверняка войдет в список номинантов на приз лучшему голкиперу сезона. Обе пропущенные шайбы ему сложно поставить в вину. То же самое можно сказать и про Сорокина. Бросок Николая Элерса вышел классным, но шайба, похоже, задела клюшку защитника «Айлендерс» Райана Пулока и влетела в верхний угол.

Последнее слово в матче осталось за хозяевами, причем победный гол организовало экспериментальное первое звено. В жесткой игровой модели «Айлендерс» у Хорвата стало меньше свободы, но с эффективностью у форварда пока все складывается неплохо — 7 (4+3) очков в 9 встречах в составе новой команды. Генеральный менеджер клуба Ла Ламорелло, недавно продливший с нападающим контракт на 8 лет со среднегодовой зарплатой 8,5 миллионов долларов, в моменте выглядит как гений. После потери Барзэла есть на кого положиться.