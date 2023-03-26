Новый герой «Вегаса»: российского нападающего вызвали из АХЛ, и он начал забивать

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Голы: Барков — 19 (Дюклер, Форслинг), 9:15 — 1:0. Ломберг — 11 (М. Стаал), 14:46 — 2:0. Какко — 13 (Хытил, Лафренье), 28:50 — 2:1. Лафренье — 15 (Труба, Мотт), 38:15 — 2:2. Кейн — 20, 41:22 — 2:3. Хытил — 21 (Какко), 46:18 — 2:4. Барков — 20 (Верхэге), 47:00 — 3:4.

Вратари: Бобровский (58:22) — Галак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (12+9+13) — 42 (3+22+17).

Наши: — - Панарин (17.59/2/-1), Тарасенко (15.18/0/-2).

Майами. FLA Live Arena.

«Флорида» изо всех сил борется за место в плей-офф, но в самый важный момент сезона дает осечку за осечкой. Сегодня «Пантерз» принимали на родном льду «Рейнджерс» и проиграли третий матч подряд. После первого периода хозяева вели со счетом 2:0, но допустили немало ошибок и провалили вторую половину встречи. Сергею Бобровскому абсолютно не везло, в том числе и на рикошетах от своих партнеров.

Именно таким образом 20-м голом в нынешнем чемпионате отметился звездный новичок «Рейнджерс» Патрик Кейн. После его передачи шайба угодила в клюшку защитника «Флориды» Брэндона Монтура и коварно зашла в ворота. Набранное очко стало для Кейна 1233-м за карьеру в НХЛ, и это второй результат для американских игроков за всю историю лиги. Патрик обошел по этому показателю Фила Хаусли, и впереди теперь только Майк Модано (1374).

Нагрузка на Бобровского была большой. Российский голкипер отразил 38 бросков, но даже этого не хватило для победы. Если «Флориду» продолжит штормить, то о плей-офф с их участием можно забыть. В последних трех играх «Пантерз» пропустили 16 шайб — непозволительная роскошь. «Рейнджерс» же справились даже без Игоря Шестеркина, который получил отдых и уступил место в воротах Ярославу Галаку. Панарин и Тарасенко сегодня остались без очков, но вряд ли их боевой настрой от этого ухудшился.

Российский новичок покоряет НХЛ

«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Айкел — 27 (Барбашев, Маршессо), 1:01 — 0:1. Хаймэн — 31 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:28 — 1:1. Дорофеев — 5 (бол., Карлссон, Кессел), 16:27 — 1:2. Драйзайтль — 45 (бол., Макдэвид, Бушар), 30:30 — 2:2. Маршессо — 24 (Айкел, Теодор), 46:57 — 2:3. Фогеле — 13 (Нерс, Ямамото), 51:19 — 3:3. Руа — 13, 62:26 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Броссуа.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (14+9+5+1) — 34 (9+8+14+3).

Наши: Костин (7.15/1/0) — Барбашев (18.50/0/0), Дорофеев (13.51/2/0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Вегас» набрал мощный ход и в последних девяти матчах проиграл лишь однажды. На этот раз «Рыцари» обыграли в овертайме «Эдмонтон» и ни разу по ходу встречи не уступали в счете. Уже можно смело говорить, что в составе «Голден Найтс» появился новый герой. В десяти матчах сезона на счету Павла Дорофеева пять заброшенных шайб, а тренеры доверяют ему даже игру в большинстве. Именно в формате «пять на четыре» россиянин поразил ворота Стюарта Скиннера.

В основу Дорофеева вызвали недавно, но форвард с ходу зацепился за свой шанс. В прошлом сезоне Павел стал лучшим бомбардиром и снайпером «Хендерсона», набрав 52 (27+25) очка за 63 матча. С учетом нынешнего прогресса у него есть хорошие шансы стать важным игроком «Вегаса» уже в ближайшем будущем. Будет здорово, если Павлу дадут проявить себя и в плей-офф.

А вот Коннор Макдэвид сегодня ограничился только результативной передачей. Канадец помог в большинстве отличиться Леону Драйзайтлю, который набрал 112-е очко в сезоне, это его лучший результат за всю карьеру в НХЛ.

Кочетков в огне

«Каролина» — «Торонто» — 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

Голы: Бернс — 13 (бол., Нечас, Гостисбеер), 1:54 — 1:0. Стаал — 17 (Мартинук, Фаст), 10:52 — 2:0. Ярнкрок — 18 (Райлли, Марнер), 24:41 — 2:1. Мэттьюс — 35, 32:41 — 2:2. Ноесен — 12 (Котканиеми), 48:13 — 3:2. Мэттьюс — 36 (Бантинг, Райлли), 57:02 — 3:3. Ахо — 32 (Слэвин, Нечас), 57:34 — 4:3. Терявяйнен — 12 (п.в., Ахо, Фаст), 58:43 — 5:3.

Вратари: Кочетков — Мюррей (57:50 — 58:43).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (16+5+7) — 44 (16+18+10).

Наши: — .

Роли. PNC Arena.

«Каролина» не без труда обыграла «Торонто», забросив победную шайбу за две с половиной минуты до окончания третьего периода. Автором решающего гола стал Себастиан Ахо, но без Петра Кочеткова этой победы могло и не быть. Российский голкипер сделал 41 сейв (личный рекорд) и был признан второй звездой встречи. Уже не терпится посмотреть на Кочеткова в следующем сезоне, когда он будет получать гораздо больше игрового времени. Сегодня Петр одержал 12-ю победу в сезоне.