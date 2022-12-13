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НХЛ

Сегодня, 08:15

Малкин затмил достижение Ягра! «Питтсбург» играет как в лучшие времена

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа) празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий превзошел показатель чеха по победным голам.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.
Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).
Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 147 зрителей.

Когда «Питтсбург» крайне паршиво начал регулярный чемпионат и в конце октября выдал чудовищную серию из семи поражений подряд, многие болельщики и эксперты поспешили отправить команду Майка Салливана в утиль и заявить о том, что свой потенциал она уже давно израсходовала. Но стоило «Пингвинам» в середине ноября набрать роскошный ход, как все разговоры об их бессилии резко прекратились. Декабрь пенсильванцы начали с пяти побед подряд, а на дистанции из последних 12 матчей проиграли всего дважды.

Не стали останавливаться «Пингвинз» и в домашней встрече с мощным «Далласом», сражающимся с «Виннипегом» за первую строчку Центрального дивизиона. Хотя матч хозяева начали неважно и пропустили уже на 20-й секунде. Ледяной душ в первой же смене им устроило трио Робертсон — Хинтц — Павелски, не так давно признанное ESPN лучшей тройкой в НХЛ. Неудачный рикошет от коньков Криса Летанга, и Тристану Джерри пришлось выгребать шайбу из сетки после мгновенного броска финского центра.

Однако в итоге «Питтсбург» сумел отыграться еще до перерыва, реализовав удаление Райана Сатера. Долгое время команды томили болельщиков совсем унылыми единичками на табло. А когда овертайм уже был практически неизбежен, у «Пингвинов» за 35 секунд до финальной сирены свое слово сказал Евгений Малкин, расчертивший оборону «Далласа» вместе с Брайаном Растом и Джейсоном Цукером. Получилось по-настоящему эффектно — тот самый случай, когда каждое движение второго звена хозяев было идеальным.

Причем девятая шайба в этой регулярке помогла магнитогорцу не только продлить свою результативную серию до шести матчей подряд, но и побить результат Яромира Ягра по количеству победных голов за «Питтсбург» (78). Теперь впереди по этому показателю лишь его старый друг Сидни Кросби (83). Впрочем, это лишь приятный бонус к очередной победе «Пингвинов», которые продолжают гнаться за идущим первым в Столичном дивизионе «Нью-Джерси».

Евгений Малкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз
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