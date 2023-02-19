Исторический дубль Малкина: он вошел в число лучших бомбардиров в истории НХЛ

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Манджапане — 12 (Баклунд), 0:38 — 1:0. Кадри — 20 (Юбердо, Пеллетье), 0:46 — 2:0. Тарасенко — 12 (Трочек, Панарин), 36:53 — 2:1. Лафренье — 10 (бол., Трочек, Хытил), 52:48 — 2:2. Баклунд — 11 (бол., Юбердо, Андерссон), 61:28 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Галак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (13+9+9+1) — 20 (7+8+4+1).

Наши: Задоров (18.19/0/0) — Панарин (20.03/0/0), Тарасенко (15.54/3/0).

19 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

В прошлом матче «Рейнджерс» сотворили шикарный камбэк и победили «Эдмонтон», уступая после первого периода 1:4. На этот раз «бродвейцы» гостили в Калгари и были близки к повторению успеха. «Огоньки» очень резво начали встречу, забросив две шайбы за первые 46 секунд матча. Несмотря на вторую игру за два дня, гости сумели восстановить равновесие, хотя чувствовалось, что команда немного устала. И все-таки одна ошибка решила исход противостояния не в пользу «бродвеев».

Артемий Панарин после обмена Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» прямо расцвел. Он настолько рад видеть своего друга в Нью-Йорке, что в последних семи играх у него 15 (6+9) очков. Сегодня Артемий помог отличиться Владимиру, который забил второй гол за новую команду, и именно эта атака начала камбэк хозяев в концовке второго периода. Чувствуется, что Тарасенко еще не до конца освоился на новом месте, его пробуют в разных сочетаниях, но опытный форвард точно не затеряется.

В середине третьей двадцатиминутки Алексис Лафреньер выступил в роли спасителя «Рейнджерс» и впервые в НХЛ забросил в большинстве. В последнее время канадец заметно прибавил в плане характера. Он стал реже теряться в трудные для команды моменты, а в прошлой игре его буллит стал победным. «Бродвейцы» могли попробовать продлить свою победную серию до восьми матчей, но удаление в овертайме Адама Фокса обошлось для «Рейнджерс» слишком дорого. Микаэль Баклунд подставил клюшку под бросок Джоната Юбердо и огорчил Ярослава Галака.

Малкин держит уровень

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Малкин — 20 (бол., Ракелль, Летанг), 3:33 — 1:0. Мерсер — 13 (Хишир, Татар), 4:53 — 1:1. Хэмилтон — 16 (бол., Хишир, Хьюз), 23:47 — 1:2. Хишир — 22 (мен., Шарангович), 28:25 — 1:3. Братт — 22 (Хьюз, Шарангович), 48:39 — 1:4. Малкин — 21 (Питри), 54:43 — 2:4. Хишир — 23 (п.в., Мерсер), 57:56 — 2:5.

Вратари: Токарски — Ванечек.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (13+9+9) — 43 (12+16+15).

Наши: Малкин (17.05/2/-1) — -.

19 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Питтсбург» снова штормит. Команда проиграла второй матч подряд и за две игры пропустила десять шайб. Родной лед не помог «пингвинам», и они по делу уступили «Нью-Джерси», при этом позволив своему сопернику нанести по воротам 43 броска. Единственным светлым пятном для хозяев стала игра Евгения Малкина, который забил все два гола «Питтсбурга». Форвард в 14-й раз за карьеру преодолел рубеж в 20 шайб и по-прежнему держит планку с более чем одним набранным очком за игру. На данный момент в его активе 56 (21+35) баллов в 55 матчах сезона.

Особенной стала первая шайба Евгения, благодаря которой он набрал 1201 очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вошел в список топ-50 бомбардиров в истории лиги. «Питтсбург» реализовал большинство на четвертой минуте игры, а Евгений здорово подключился на дальней штанге к передаче Рикарда Ракелля. На этом позитив для хозяев закончился. К середине третьего периода «Девилз» вели со счетом 4:1, а «Питтсбург» умудрился пропустить даже в большинстве. Вторая шайба Малкина в концовке уже ничего не решала, и перспективы команды на плей-офф остаются туманными.