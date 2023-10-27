НХЛ жестко наказала хоккеиста «Оттавы» за ставки. Что теперь его ждет

Проблема игромании есть и за океаном.

Не делал ставки на матчи НХЛ

Не успел в футболе отгреметь ставочный скандал с полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали, как в хоккее разоблачили своего местного лудомана и сразу же «наградили» его баном на половину сезона. Вчера НХЛ объявила, что она дисквалифицировала на 41 матч нападающего «Оттавы» Шейна Пинто за действия, связанные со ставками на спорт:

«НХЛ дисквалифицировала игрока Шейна Пинто на 41 игру за действия, связанные со ставками на спорт. Расследование лиги не обнаружило никаких доказательств того, что Пинто делал какие-либо ставки на матчи НХЛ. Лига считает этот вопрос закрытым, поскольку новой информации не появится и представители НХЛ не будут давать дальнейших комментариев», — сказано в сообщении лиги.

На чем конкретно играл 22-летний американец, до сих пор непонятно. Ясно одно — хоккеист не делал ставки на матчи НХЛ, что прямо запрещено Коллективным соглашением. Во многом именно этот факт позволил Ассоциации игроков НХЛ и ее юристам выстроить линию защиты так, чтобы нападающего не покарали баном на весь регулярный чемпионат. Причем наказание лига выписала задним числом, и благодаря этому в его зачет пойдут все матчи, сыгранные «Оттавой» к этому моменту, — при идеальном раскладе он сможет выйти на лед уже 21 января, когда «Оттава» встретится с «Филадельфией».

Как сообщает Sportsnet, Пинто делал ставки по доверенности через юридическое лицо, которое имело доступ к его счету. Как бы то ни было, сейчас лига по факту расширительно трактует положения Коллективного соглашения и в своей конституции запрещает игрокам ставить и на любые другие виды спорта, считая, что ставки «представляют собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея». При этом она допускает рекламу игроками онлайн-казино и букмекеров, если она не противоречит законодательству штатов и провинций. Например, в августе этого года комиссия Онтарио по алкоголю и азартным играм ввела с февраля 2024-го ряд ограничений, которые не позволят спортсменам быть амбассадорами азартных игр.

«Оттава» полностью поддержала своего игрока в клубном пресс-релизе и заявила, что он раскаивается в своих ошибках. Сам Пинто также успел попросить прощения за свое поведение: «Я хочу извиниться перед НХЛ, «Оттавой», партнерами по команде, болельщиками, городом и, самое главное — перед моей семьей. Я полностью беру ответственность за свои действия и с нетерпением жду возможности вернуться на лед к команде», — обратился к общественности хоккеист на официальном сайте «Сенаторз».

Джон Таварес и Шейн Пинто. Фото Global Look Press

Лига плотно взялась за ставочников

Однако ни клуб, ни хоккеист сейчас не торопятся подписывать новое соглашение. По информации обозревателя Postmedia Брюса Гарриока, «Сенаторы» отозвали все предыдущие контрактные предложения. При этом июньское квалификационное предложение суммой 874 125 долларов, сделанное для сохранения прав на форварда, остается в силе. Впрочем, сейчас торопиться нет никакого смысла — крайний срок подписания ограниченно свободных агентов 1 декабря к нему не применим, поскольку он не входит во вторую группу.

Пока неясно, как сильно Пинто упадет по деньгам после этого скандала. Длительные переговоры с его агентом в межсезонье закончились ничем. Сейчас многие связывают контрактный затык именно с расследованием, начавшимся в начале лета. Хотя, по словам инсайдера TSN Пьера Лебрюна, лига уведомила «Оттаву» о наличии дела только незадолго до открытия тренировочного лагеря, и руководство «Сенаторов» долгое время не знало об игромании своего хоккеиста.

Зато всем предельно понятно другое: команде Ди Джея Смита, которая близится к завершению перестройки, точно не помешает талантливый и стремительно прогрессирующий нападающий, который в прошлом сезоне настрелял 20 шайб в регулярке. Проблема лишь в том, что сейчас босс канадцев Пьер Дорион не может уместить под потолок даже минимальный контракт Пинто. Теперь у него есть два месяца, чтобы не только договориться с дисквалифицированным американцем, но и расчистить под него платежку.

Для остальных же клубов и хоккеистов эта история должна стать четким сигналом — НХЛ плотно взялась за ставочников и будет карать всех без исключения:

«Сегодня наши телефоны взорвались. Многие люди, работающие в клубах НХЛ, задаются вопросом: что произошло? И это не потому, что все хотят знать волнующую информацию. Просто эти команды знают, что у них есть хоккеисты, которые играют в азартные игры. Это реальность, что они делают ставки на другие виды спорта, что полностью разрешено правилами Коллективного соглашения НХЛ. И я думаю, что этим клубам хотелось бы иметь немного лучшее представление о том, что произошло, чтобы они могли помочь своим игрокам извлечь уроки из этой ситуации. Но не думаю, что они это получат», — отметил корреспондент TSN Крис Джонстон.