«В «Айлендерс» смеются над моим английским». Илья Сорокин — о сезоне и возможности выиграть «Везину»

Один из наших топ-вратарей НХЛ в интервью «СЭ» рассказал об отношении к Матчу звезд, готовности к дракам и желании обменять личные статистические успехи на победу команды.

Если команда побеждает, то мне все равно, сколько я пропущу

— Вы — участник Матча звезд НХЛ. Известно, что некоторые игроки не любят это мероприятие. Мол, все отдыхают, у них перерыв, а другим приходится работать в весьма утомительном шоу.

— Никаких проблем нет. Я прилетел в Майами сразу после заключительного матча, у меня было три дня отдохнуть, сейчас жду официальных мероприятий. Интересно поучаствовать. Мы сейчас поговорим, а через несколько часов соберутся все журналисты и начнут задавать вопросы.

— Не напрягает?

— Абсолютно нет. Даже то, что иногда спрашивают про одно и то же меня, не беспокоит. Такая работа, с уважением к ней отношусь. У нас в раздевалке пресса после каждой утренней раскатки, после матчей. Приходят на тренировки, ко всему привык.

— В этом году вы даете много интервью на английском. Еще год назад этого не было.

— Что-то интересное говорю?

— Да нет, обычные вопросы после игры. Нравится, что подтянули английский.

— Какой там подтянул! Надо мной все в команде смеются, говорят, парень, научись уже нормально разговаривать. Все, что я делаю, так это говорю заученные фразы, иногда меняя слова.

— Очень смешно.

— Иногда курьезные ситуации бывают. В принципе, все понимаю, но не до конца. Иногда отвечу на вопрос, а журналисты на меня смотрят удивленно, мол, парень, мы тебя вообще не про это спрашивали.

— Недавно бывший тафгай и автор известного американского подкаста Пол Биссоннет заявил, что игру «Айлендерс» невозможно смотреть. Очень скучная. В ответ болельщики написали, что она если и скучная, то потому что Илья Сорокин лишает соперников шансов.

— Я, наоборот, могу привнести в игру что-то такое, из-за чего она становится веселой. Пропустить нелепую шайбу, например. Слова Пола? Это же тот, кто ведет подкасты? Раз он так считает, то хорошо. Лишь бы только нам эта скучная игра помогла выйти в плей-офф.

— Вы пока вне зоны плей-офф. Чувствуется напряжение по этому поводу?

— Большое спасибо главному тренеру, который не допускает такой обстановки в раздевалке. Даже если у нас неудачная серия, мы не должны опускать руки. Внутри команды должен быть позитив, иначе излишнее давление не принесет никакой пользы. Да и с нашим календарем особо нельзя грузиться по поводу неудачного матча. Иначе нервов не хватит.

— Серьезный спад у команды был в середине января. Что это было?

— Ох, если бы мы знали ответ. У нас такая серия была и в декабре. Я не могу объяснить, честно. Взять мою игру. Вроде бы стараешься, все делаешь правильно, а на льду не идет. И наоборот. Кажется, что не делал ничего особенного, а получается удачный матч. Никакой логики. Единственное решение — не переживать по этому поводу, не грузиться, работать дальше.

— Вы в курсе, что по проценту «сухарей» вы побили какой-то рекорд за 80 лет?

— И вы прекрасно знаете, как я отношусь к этим достижениям. Говорил об этом в России, повторяю и сейчас — никакие рекорды, достижения не имеют никакого значения, если команда не добивается результата. Разве я когда-то считал иначе?

— Никогда.

— Вот именно. Если команда будет побеждать, то мне все равно, сколько я пропущу.

Не понимаю, как оказался среди претендентов на «Везину»

— Вы приготовили что-то удивительное на Матч звезд?

— Знаете, я сюда даже форму не привез. Возможно, это моя большая ошибка, а-ха-ха. Не исключено, что организаторы как-то решат этот вопрос. Скорее всего, все так и будет. Но я особо не вникал в расписание. Игорь Шестеркин скидывал, что здесь будет, но я не вчитывался. Какой-то конкурс вратарей, посмотрим. Что скажут, то и буду делать. Правда, я без формы. Может, вообще с трибуны все буду смотреть.

— В последние годы на Матчах звезд хоккеисты что-то придумывают на тех же буллитах. Вы ничего не приготовили?

— Выйти в костюме качка, как когда-то Константин Барулин в Сочи? Нет, я ничего не готовил. Полевые игроки пусть креативят, задача вратарей им особо не мешать.

— Вы сейчас на втором месте среди претендентов на «Везину».

— Кто эти рейтинги-то составляет?

Илья Сорокин. Фото USA Today Sports

— Пресса.

— Честно скажу, не понимаю, как я там оказался. Команда пока вне зоны плей-офф, у меня статистика не самая лучшая. Откуда я в списке претендентов?

— Однако находитесь. На первом месте Улльмарк. Вы, кстати, не хотите с Семеном Варламовым так же красочно праздновать победу, как голкиперы «Бостона»? Они красиво обнимаются после выигрышей.

— Будь у меня такая статистика побед, как у Линуса, то, возможно, мы бы и обнимались. Я иногда захожу на сайте посмотреть его цифры. С ума сойти.

— Вам «Везину» необходимо взять, ведь у Игоря Шестеркина она уже есть.

— Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьезно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений.

Если будет драка с другим вратарем, отступать не буду

— Хотел у вас спросить про стычку с Джорданом Биннингтоном.

— Ну уж и стычка. Перерыв, я еду по своей траектории на скамейку, Джордан вдруг разворачивается и сталкивается со мной. Ничего такого.

— Без продолжения?

— Абсолютно. Тут сразу наши ребята выскочили, судьи. Мне осталось только пожать плечами и идти в раздевалку.

— После окончания матча Джордан не пытался разобраться?

— Нет. Но я готов, если что. Если уж такая ситуация будет, что мы останемся друг против друга, то я отступать не буду.

— Как вы относитесь к тому, что Биннингтон легко влезает в потасовки, даже начинает их?

— Нормально. Это шоу. Люди приходят увидеть зрелище, а Джордан его устраивает. У меня другой стиль. Искусственно так себя вести не получится, а у меня совершенно другой характер. Но нисколько не осуждаю коллегу из «Сент-Луиса».

Джордан Биннингтон. Фото USA Today Sports

— Кстати, про шоу. Тут поднялась тема, что НХЛ теряет зрителя, а болельщиков раздражает, что игры начинаются не в 19.00, а позже на 15-20 минут.

— Да, я читал. И хочу у вас спросить как у зрителя. Это раздражает?

— Прекрасно знаю об этой странной традиции в НХЛ и включаю трансляцию не в то время, на какое она назначена. В НФЛ, например, все начинается минута в минуту. В НБА и НХЛ — с задержками. Только к этому стоит привыкнуть, как все налаживается.

— И мне кажется, что это не самая большая проблема. Зрителям предлагают посмотреть какое-то шоу, проводятся награждения. Мы в раздевалке, кстати, этих проблем вообще не чувствуем. У нас висит табло с обратным отчетом. За 60 минут оно включается, и мы начинаем готовиться по своему плану. Не было такого, чтобы игроки сидели в форме в раздевалке лишние 15 минут и ждали, когда их позовут на лед.

— А зрители-то ходят?

— Аншлаги не всегда, но болельщиков на трибунах достаточно.

— Но вы дома захотели посмотреть хоккей. Во сколько включаете трансляцию?

— За последние пять лет я посмотрел примерно ноль матчей. Что-то просматриваю на компьютере, но это лишь какие-то особые моменты, хайлайты, не более.

Никогда не встречался с Марго Робби

— Совсем недавно Семен Варламов сделал шикарное спасение, отразив бросок клюшкой в падении. У вас же тоже были такие трюки.

— Да, Семен красавец, очень круто получилось. Но вообще-то таких случаев допускать нельзя.

— Ошибка вратаря, что вообще до такого довел?

— Не ошибка, так, наверное, неправильно говорить. Этот момент показывает, что соперник уже обыграл тебя, поставил в очень неудобное положение. И заслуга Семена в том, что он не выключился из эпизода, сыграл так, как сыграл, но это скорее везение. На тренировках такого не отработаешь. Наоборот, трудишься над тем, чтобы форварды не получали такого преимущества.

— Вы бьете рекорды, у вас отличный процент отраженных бросков. Хорошо поработали летом?

— Ничего не меняется в последние четыре года, разве какие-то нюансы. Но с буллитами у меня все равно не ладится.

— Почему-то все время натыкаюсь в Сети на моменты, когда вы отражаете буллит.

— Однако мы проиграли при мне три из трех серий, так что радости нет.

— Такое ощущение, что к вратарям в НХЛ стало меньше уважения. Втыкаются, не стесняясь.

— Так всегда было такое. Но я не заметил, что больше грубости стало. Нет такого, чтобы в меня били с мыслью нанести травму.

— У вас очень красивый шлем. Там нанесены имена легенд клуба. Как придумали?

— Открою тайну: такой шлем мне изготовили в прошлом сезоне. Однако мне не очень понравился дизайн. Я попросил переделать, и к нынешнему чемпионату все стало идеально. И так совпало, что у клуба юбилей.

— У кого самый красивый шлем в лиге?

— Безусловно, у меня. А-ха-ха-ха. Но я же не рассматриваю шлемы соперников. Пусть каждый выбирает любимый, по вкусу.

Марго Робби. Фото Global Look Press

— И последнее. Не мое дело, но нельзя не спросить. На знаменитом сайте TMZ написано, что вы стали встречаться с Марго Робби. Правда?

— Да ладно, пришлите ссылку скорее.

— То есть вы знаете, кто она?

— Да, снималась в фильме «Волк с Уолл-стрит». Но, вероятно, люди что-то напутали. Она же фанатка «Рейнджерс», все время на их матчах сидела в майке Лундквиста. Сейчас, вероятно, в майке Игоря Шестеркина.

— Неправда, получается?

— Нет, я с ней не знаком.