Капризов рассказал, как Кросби и Макдэвид просили у него клюшку во время Матча звезд НХЛ

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид просили у него клюшку во время Матча звезд НХЛ.

«Мне сказали: «Сид спросил, может ли получить от тебя клюшку». Я ответил: «Сид? Стоп, погоди, Сидни Кросби?» Он ответил: «Да». Не знаю, зачем ему нужна моя клюшка. Но я отдал Сиду ее и спросил, могу ли получить одну от него. Он прислал мне свою клюшку. Через пару минут ко мне подошел другой парень: «Коннор спросил, может ли получить от тебя клюшку». Я переспросил: «Макдэвид?» Парень ответил: "Да". Так что я отдал ему одну из своих клюшек и затем получил одну от Макдэвида», — приводит слова Капризова The Athletic.

В Матче звезд НХЛ-2023 приняли участие девять российских хоккеистов. Помимо Капризова это были вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Андрей Василевский, а также нападающие Артемий Панарин, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.

В текущем сезоне 25-летний Капризов провел за «Миннесоту» 49 матчей и набрал 60 (28+32) очков.

Его команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 49 встреч.