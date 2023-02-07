0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:30

Капризов рассказал, как Кросби и Макдэвид просили у него клюшку во время Матча звезд НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Кирилл Капризов и Джастин Фолк.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид просили у него клюшку во время Матча звезд НХЛ.

«Мне сказали: «Сид спросил, может ли получить от тебя клюшку». Я ответил: «Сид? Стоп, погоди, Сидни Кросби?» Он ответил: «Да». Не знаю, зачем ему нужна моя клюшка. Но я отдал Сиду ее и спросил, могу ли получить одну от него. Он прислал мне свою клюшку. Через пару минут ко мне подошел другой парень: «Коннор спросил, может ли получить от тебя клюшку». Я переспросил: «Макдэвид?» Парень ответил: "Да". Так что я отдал ему одну из своих клюшек и затем получил одну от Макдэвида», — приводит слова Капризова The Athletic.

В Матче звезд НХЛ-2023 приняли участие девять российских хоккеистов. Помимо Капризова это были вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Андрей Василевский, а также нападающие Артемий Панарин, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.

В текущем сезоне 25-летний Капризов провел за «Миннесоту» 49 матчей и набрал 60 (28+32) очков.

Его команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 49 встреч.

Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: Матч звезд НХЛ 2023: девять россиян во Флориде — конкурсы и игра
Александр Тихонов: «Не стоит обращать внимания на высказывания Гашека. Кто он такой и кто такой Овечкин?»
Овечкин рассказал, из-за кого в НХЛ запретили тонированные визоры
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Гашек: «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд»
Беттмэн: «Я не согласен с Гашеком. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»
Овечкин — о карьере: «Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Варламов — о победе над «Филадельфией»: «Айлендерс» показали хорошую игру»